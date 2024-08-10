Milan'dan kadın futbolcular için yeni karar: Sözleşmeleri otomatik uzayacak!
İtalyan devi Milan, anne olacak veya anne olan kadın futbolculara destek olmak amacıyla sözleşmesi biten oyuncuların sözleşmelerini hamilelik sırasında otomatik olarak uzatacak.
Milan, anne olacak veya anne olan kadın futbolculara tam destek verme kararı aldı.
İtalyan ekibi, sözleşmeleri dolan futbolcuların hamilelik sırasında sözleşmelerini otomatik uzatacak.
MİLAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "Milan, kadın oyuncuların sözleşmelerinin son sezonunda hamile kalmaları halinde otomatik sözleşme yenileme garantisi verecek" ifadeleri kullanıldı.
Yapılan duyuruya göre bu durum yalnızca hamile kaldıkları sezonda sözleşmeleri sona eren oyuncular için geçerli olacak.
KAPSAMDA YER ALMAYACAK OYUNCULAR
Sondan bir önceki sözleşme sezonunun sonunda hamile kalan ve son sezonuna anne adayı olarak giren futbolcular ise bu garanti kapsamında yer almayacak.
Milan CEO'su Giorgio Furlani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Böyle önemli bir projeyi sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu yeni adımla kulübümüzün büyüme ve gelişmeye yönelik daha fazla motivasyon elde etmesini, ulusal ve uluslararası düzeyde takip edilecek bir model haline gelmesini ve futbol dünyasının giderek herkesin önemli kişisel kararlar almakta özgür hissedebileceği bir ortam haline gelmesini sağlamasını istiyoruz" diye konuştu.
"HER ZAMAN BÜYÜK ÖNEM VERİRİZ"
Milan Kadın Futbol Sorumlusu Elisabet Spina, ise "Kulüp, kadın oyuncularının ve çalışanlarının hem profesyonel hem de kişisel sağlığına her zaman büyük önem vermiştir. Artık hem saha içinde hem de saha dışında önemli hedeflere ulaşmak için çalışacağımız yeni bir sezona başlamak üzereyiz" açıklamasında bulundu.
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