Polonya - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Polonya - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Polonya, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında İskoçya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2024 Pazartesi, 10:44
Polonya - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Polonya - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Michal Probierz yönetimindeki Polonya, kendi sahasında Steve Clarke'ın ekibi İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

Polonya - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

POLONYA - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Narodowy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Polonya - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

POLONYA - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Christian Dingert'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

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