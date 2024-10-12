Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Portekiz, UEFA Uluslar A Ligi 3. maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2024 Cumartesi, 11:16
Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, deplasmanda Michal Probierz'in ekibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

POLONYA - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Narodowy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

POLONYA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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