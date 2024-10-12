Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Portekiz, UEFA Uluslar A Ligi 3. maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, deplasmanda Michal Probierz'in ekibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.
POLONYA - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Narodowy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
POLONYA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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