Ronaldo tarihe geçti: Portekiz, Uluslar Ligi'ne Hırvatistan galibiyetiyle başladı!

Yayınlanma: 05.09.2024 - 23:58

Güncelleme: 05.09.2024 - 23:58

Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Portekiz, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Portekiz 2-1 kazandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren goller 7. dakikada Diogo Dalot'dan ve 34. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Diogo Dalot 44. dakikada ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi.

Bu sonuçla birlikte Portekiz A grubuna 3 puanla başladı.

RONALDO'NUN KARİYERİNDEKİ 900. GOL

Cristiano Ronaldo ise attığı golle kariyerindeki 900. gole ulaştı.

Portekiz bir sonraki maçında İskoçya ile Hırvatistan ise Polonya ile karşı karşıya gelecek.