Ronaldo tarihe geçti: Portekiz, Uluslar Ligi'ne Hırvatistan galibiyetiyle başladı!
Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.
Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Portekiz, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Portekiz 2-1 kazandı.
Portekiz'e galibiyeti getiren goller 7. dakikada Diogo Dalot'dan ve 34. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Diogo Dalot 44. dakikada ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi.
Bu sonuçla birlikte Portekiz A grubuna 3 puanla başladı.
RONALDO'NUN KARİYERİNDEKİ 900. GOL
Cristiano Ronaldo ise attığı golle kariyerindeki 900. gole ulaştı.
Portekiz bir sonraki maçında İskoçya ile Hırvatistan ise Polonya ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #Portekiz #Hırvatistan #Uluslar Ligi #cristiano ronaldo
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