Ronaldo tarihe geçti: Portekiz, Uluslar Ligi'ne Hırvatistan galibiyetiyle başladı!

Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 23:58
Ronaldo tarihe geçti: Portekiz, Uluslar Ligi'ne Hırvatistan galibiyetiyle başladı!
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Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Portekiz, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Portekiz 2-1 kazandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren goller 7. dakikada Diogo Dalot'dan ve 34. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Diogo Dalot 44. dakikada ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. 

Bu sonuçla birlikte Portekiz A grubuna 3 puanla başladı.

RONALDO'NUN KARİYERİNDEKİ 900. GOL

Cristiano Ronaldo ise attığı golle kariyerindeki 900. gole ulaştı.

Portekiz bir sonraki maçında İskoçya ile Hırvatistan ise Polonya ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Portekiz #Hırvatistan #Uluslar Ligi #cristiano ronaldo

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