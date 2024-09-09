UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 3 puanı Cristiano Ronaldo getirdi!

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde kendi sahasında ağırladığı İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 3 puanı Cristiano Ronaldo getirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 00:08

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi Lig A 1 Grup maçında İskoçya ile karşılaştı. Benfica Stadı'nda oynanan maçı Portekiz, Ronaldo'nun son dakika golüyle 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Bruno Fernandes, 88. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

İskoçya'nın tek golü 7. dakikada Scott McTominay'dan geldi.

RONALDO 901 DEDİ

Hırvatistan maçında 900. kariyer golünü atan Ronaldo, bu sayıyı 901'e çıkardı.

Portekiz ligde ikinci galibiyetini alırken, İskoçya 0 puanla son sırada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Portekiz, 12 Ekim'de Polonya ile oynayacak. İskoçya ise Hırvatistan ile karşılaşacak.


Etiketler: #cristiano ronaldo #Portekiz #İskoçya #uefa uluslar ligi

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