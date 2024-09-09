UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 3 puanı Cristiano Ronaldo getirdi!
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde kendi sahasında ağırladığı İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi Lig A 1 Grup maçında İskoçya ile karşılaştı. Benfica Stadı'nda oynanan maçı Portekiz, Ronaldo'nun son dakika golüyle 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Bruno Fernandes, 88. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.
İskoçya'nın tek golü 7. dakikada Scott McTominay'dan geldi.
RONALDO 901 DEDİ
Hırvatistan maçında 900. kariyer golünü atan Ronaldo, bu sayıyı 901'e çıkardı.
Portekiz ligde ikinci galibiyetini alırken, İskoçya 0 puanla son sırada kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Portekiz, 12 Ekim'de Polonya ile oynayacak. İskoçya ise Hırvatistan ile karşılaşacak.
Etiketler: #cristiano ronaldo #Portekiz #İskoçya #uefa uluslar ligi
Spor Haberleri
- 10 kişilik İspanya, İsviçre'ye acımadı!
- Portekiz'e 3 puanı Ronaldo getirdi!
- Hırvatistan Modric ile güldü!
- ABD Açık'ta zafer İtalyan tenisçinin!
- Türkiye'den Paris 2024'te tarihinin en iyi derecesi!
- Hollanda'da Weghorst krizi: Antrenmanı terk etti!
- Danimarka 3 puanı 2 golle aldı!
- Galatasaray'a Polonyalı kanat!
- Rıza Çalımbay yeni takımına imzayı attı!
- Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin öldürüldüğü köyde toprağa verilecek
- Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
- Diyarbakır Valisi'nden 'Narin' açıklaması
- Cem Küçük'ten Hande Fırat'a 'teğmenler' tepkisi
- Gözaltı sayısı 23'e yükseldi!
- Narin’in ablasının da öldüğü ortaya çıktı!
- Narin’in yakınına yumruklu saldırı!
- Yeni emeklilik sisteminin ayrıntıları ortaya çıktı
- Ümit Özdağ'dan yeni 'Polatlar' açıklaması
- '40 yıllık dostluğum var, Refah Partisi geleneğinden...'