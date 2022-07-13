Portekiz'den Sergio Oliveira itirafı: 'Anlamak zor'

“Orta sahanın merkezinde oyunun her iki yönünü de oynayan gerçek bir sekiz numara. En çok dikkat çeken yönleri pas becerisi ve uzaktan etkili vuruşları. Fiziğiyle öne çıkan bir isim değil, onun yerine daha çok tekniğiyle oynuyor, takım oyununu yönlendiriyor. Ofansif yönü daha önde olsa da defansif olarak da önemli meziyetleri bulunuyor. Takımın kazandığı serbest vuruşlarda topun başına geçer ve penaltılarda da güvenli bir atıcı olduğunu söylemek gerek. Savunmanın önünde pas dağıtıcı özelliği Andrea Pirlo’yu anımsatıyor. İleri çıkma ve topu taşıma yeteneğiyse bana göre ondan daha fazla."