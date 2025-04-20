Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında kendi sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
20 Nisan 2025 Pazar, 13:40
Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

İspanya La Liga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İtalyan hocanın görev vermesi halinde milli oyuncu Arda Güler karşılaşmada forma giyebilecek.

Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem José Luis Munuera Montero'nun yöneteceği mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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