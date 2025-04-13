Maça saatler kala Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında deplasmanda Alaves ile karşılaşacak Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler maça ilk 11'de başlayacak.
İspanya La Liga'nın 31. haftasında Alaves'e konuk olacak Real Madrid'in ilk 11'i belli oldu.
Teknik direktör Carlo Ancelotti, sürpriz bir kararla milli futbolcu Arda Güler'i 11'e aldı.
VINICIUS JR. VE BELLINGHAM YEDEK
La Liga'da son 13 maçta 1 kez ilk 11'e girebilen Arda, iki hafta önce oynanan Leganes maçının ardından yeninde başlangıç kadrosuna adını yazdırdı.
Ancelotti, Mendizorrotza Stadı'nda oynanacak ve TSİ 17.15'te başlayacak müsabakada Vinicius Junior ve Jude Bellingham gibi yıldız oyuncularını ise yedek bıraktı.
ARSENAL MAÇI İÇİN ROTASYON
İtalyan teknik direktörün, hafta içi Arsenal ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını düşünerek iki yıldızını dinledirdiği düşünülüyor.
Real Madrid'in Alaves maçı ilk 11'i şöyle:
Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, Raul Asencio, Antonio Rüdiger, Fran Garcia, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Kylian Mbappe, Rodrygo
Spor Haberleri
- Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a 3 kötü haber!
- Bursaspor şampiyonluğunu ilan etti!
- Toprak Razgatlıoğlu'ndan 4. zafer!
- Fenerbahçe uzatmalarda güldü!
- Galatasaray, Hakkarigücü'ne takıldı!
- Beşiktaşlı oyuncudan kötü haber!
- Maça saatler kala Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Sevilla'nın yeni hocası resmen açıklandı!
- Atalanta kötü serisine son verdi!
- Sakaryaspor kendi evinde Emre Demir ile güldü!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bir an önce Beşiktaş'tan gönderin'
- Müdür velileri sendikadan kaçırdı!
- 'Trump 'Erdoğan'ı severim' dedikten sonra...'
- Atatürkçü komutanlara hapis yolu
- Özel, İmamoğlu için toplanan imza sayısını açıkladı!
- 'Milletin malına mülküne çökenler...'
- Silivri'ye gece yarısı operasyonu!
- O işletme mühürlendi
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Trump övdü mü, tehdit mi etti?