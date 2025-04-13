Maça saatler kala Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!

Yayınlanma: 13.04.2025 - 16:03

Güncelleme: 13.04.2025 - 16:03

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Alaves'e konuk olacak Real Madrid'in ilk 11'i belli oldu.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, sürpriz bir kararla milli futbolcu Arda Güler'i 11'e aldı.

VINICIUS JR. VE BELLINGHAM YEDEK

La Liga'da son 13 maçta 1 kez ilk 11'e girebilen Arda, iki hafta önce oynanan Leganes maçının ardından yeninde başlangıç kadrosuna adını yazdırdı.

Ancelotti, Mendizorrotza Stadı'nda oynanacak ve TSİ 17.15'te başlayacak müsabakada Vinicius Junior ve Jude Bellingham gibi yıldız oyuncularını ise yedek bıraktı.

ARSENAL MAÇI İÇİN ROTASYON

İtalyan teknik direktörün, hafta içi Arsenal ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını düşünerek iki yıldızını dinledirdiği düşünülüyor.

Real Madrid'in Alaves maçı ilk 11'i şöyle:

Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, Raul Asencio, Antonio Rüdiger, Fran Garcia, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Kylian Mbappe, Rodrygo