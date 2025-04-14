Arda Güler'e İspanya'da sert eleştiri: 'Şikayetleri ve somurtkanlıkları olan bir oyuncu'
İspanyol basını tarafından sıklıkla desteklenen ve oynaması gerektiği yönünde haberler çıkan Arda Güler'e bu kez sert bir eleştiri geldi.
Carlo Ancelotti, Arda Güler'e Alaves maçının ilk 11'inde şans verdi. Eflatun-beyazlılar, 34. dakikada Camavinga'nın ayağından bulduğu golle maçı kazanırken 38. dakika Mbappe kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
62 dakika sahada kalan Arda Güler, yerini Bellingham'a bırakırken milli futbolcunun performansı İspanya'da gündem oldu.
MARCA'DAN ÖVGÜ
Marca, Arda Güler'in performansından övgüyle bahsetti ve genç yıldızın sahada sürekli skor kovaladığı belirtildi.
Marca, Arda Güler'i 10 üzerinden 8 puan vererek maçın en iyilerinden biri olarak ilan etti.
ARDA GÜLER'E SERT ELEŞTİRİ
Cadena Ser'de yer alan haberde ise Arda Güler'in performansı eleştirildi. Gazeteci Antonio Romero, milli futbolcunun şans teptiğini belirtti.
Romero sert eleştiriler yaparken, "Arda Güler'i en çok oyundan alındığında sevdim. Oyuna en çok girdiği an oydu" ifadelerini kullandı.
Romero ayrıca, "İlk yarıda Rüdiger onu kalecinin önünde yalnız bıraktığında bariz bir hata yaptı ve sanırım bire bir pozisyonda işleri mahvetti" dedi.
Arda Güler'in memnuniyetsiz gözüktüğünü iddia eden Romero, "O, şu anda Real Madrid'de ilk 11'de oynayabilecek yetenekten çok, şikayetleri ve somurtkanlıkları olan bir oyuncu" şeklinde konuştu.
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