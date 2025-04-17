Arda Güler'in üzgün görüntüsü dikkat çekti: Taraftarlar ateş püskürdü!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Real Madrid 3-0'ın rövanşında Arsenal'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Milli yıldız Arda Güler'in maç sırasında yayına yansıyan görüntüsü gündem oldu.

Arda Güler'in üzgün görüntüsü dikkat çekti: Taraftarlar ateş püskürdü!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:19

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Londra'da 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Arsenal'i konuk etti. Müsabakayı 2-1 kaybeden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı.

Maç boyu oyun üstünlüğünü alamayan Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin tercihleri yeniden tartışma konusu oldu.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İspanyol taraftarlar, 5 oyuncu hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'i sahaya sürmeyen Ancelotti'ye sosyal medyada ateş püskürdü.

Real Madrid-Arsenal maçının ardından Arda Güler ve Ancelotti'yle ilgili binlerce paylaşım yapıldığı görüldü.

ÜZGÜN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Arda Güler'in maçın son anlarında yayına yansıyan üzgün görüntüsü gündem oldu.

Birçok taraftar, Arda Güler'in bu görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaşıp Ancelotti'yi eleştirdi.


Etiketler: #arda güler #real madrid #carlo ancelotti #Arsenal

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