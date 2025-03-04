Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Haber Merkezi
04 Mart 2025 Salı, 10:52
Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak.

İtalyan hocanın görev vermesi halinde Arda Güler mücadelede forma giyebilecek.

Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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