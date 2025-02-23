Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 25. haftasında sahasında Girona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Michel'in ekibi Girona ile karşılaşacak.
REAL MADRİD - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18:15'te başlayacak.
REAL MADRİD - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Cuadra Fernandez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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