Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 4. haftasında sahasında Real Betis ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22.30'da başlayacak.
İspanya La Liga heyecanı devam ediyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRID - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
REAL MADRID - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alberola Rojas'ın yöneteceği karşılaşma şifresiz olarak S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teğmenlerden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı
- 'Cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak...'
- Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti!
- Gelecek Partili isimden 'Atatürk' rahatsızlığı
- AKP'nin kaybettiği kentte 'istifa' depremi
- Avrupa genelinde plastik şişe kapakları değişiyor
- 'Deprem üretti üretecek, olursa 7’nin üzerinde olur'
- 'Bu gençlerin ebedi Başkomutanları Atatürk'tür'
- Ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!