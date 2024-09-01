Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 4. haftasında sahasında Real Betis ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2024 Pazar, 14:13
Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi?

İspanya La Liga heyecanı devam ediyor.

Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi?

REAL MADRID - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi?

REAL MADRID - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alberola Rojas'ın yöneteceği karşılaşma şifresiz olarak S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

real madrid real betis la liga arda güler

En Çok Okunan Haberler