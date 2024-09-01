Real Madrid'in paylaşımında yer aldı: Carlo Ancelotti'den Arda Güler hamlesi!

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in Real Betis maçına ilk 11'de çıkması bekleniyor. Real Madrid'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım haberleri güçlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 13:27
Real Madrid'in paylaşımında yer aldı: Carlo Ancelotti'den Arda Güler hamlesi!
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İspanya La Liga'da 2024-25 sezonuna iyi bir giriş yapamayan Real Madrid, 3 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik alabildi.

Real Madrid 4. hafta maçında 1 Eylül pazar günü TSİ 22:30'da Real Betis'i konuk edecek.

İLK 11'DE BAŞLAYABİLİR

Arda Güler'in Real Betis maçına ilk 11'de başlayacağına dair haberler Marca'da yer alırken, İspanyol devinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Real Madrid'in maç günü paylaşımında Arda Güler'e de yer vermesi dikkat çekti.

Arda Güler ligin 2. haftasındaki Real Valladolid maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve 70 dakika oyunda kalmıştı.

İşte Real Madrid'in maç günü paylaşımı:

 


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