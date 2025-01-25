Real Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, La Liga'nın 21. haftasında deplasmanda Real Valladolid ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
La Liga'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Paulo Pezzolano'nun ekibi Real Valladolid ile karşılaşacak.
REAL VALLADOLİD - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Jose Zorilla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL VALLADOLİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Mateo Busquets Ferrer'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
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