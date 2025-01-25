Real Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, La Liga'nın 21. haftasında deplasmanda Real Valladolid ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2025 Cumartesi, 13:19
Real Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Real Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Paulo Pezzolano'nun ekibi Real Valladolid ile karşılaşacak.

Real Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL VALLADOLİD - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Jose Zorilla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Real Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL VALLADOLİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Mateo Busquets Ferrer'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

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