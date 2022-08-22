Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

"3-1'DEN 3-2'YE DE YAKALANABİLİRDİ"

"Weghorst'un çok gol atacağını düşünüyorum. Yeter ki kenardan siz top getirin. İlk üç haftada en iyi ilk yarıyı izledik. Salih'in ikinci yarı yerini değiştirdi. Merkeze çekti. Salih'te tempo düştü. Josef De Souza olsa yanında oynayacaktı. Salih'in pek çok değişimle oynama durumu oluyor. 3-1'den 3-2'ye de yakalanabilirdi. 90 artılarda İsmael değişiklikleri yaptı. Bence geçen haftayı düşündü. Yine öyle olursa diye etkilendi. Son saniyelerde iki degişiklik yaptı. Geçen hafta çok eleştirilmesinden dolayı. Nkoudou çıkmaması gereken maçta çıktı çıkacağı maçta çıkmadı."