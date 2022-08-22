Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:31
<p>Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. TV8,5 ekranlarında yorumculuk yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirdi.</p> <p><strong>İşte Dilmen'in değerlendirmeleri...</strong></p>

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. TV8,5 ekranlarında yorumculuk yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Dilmen'in değerlendirmeleri...

<p>"Valerien İsmael maç önünde tempolu oynamak istediğini söylemişti. Maçtan önce beynine sokmuş futbolcuların sadece kendisi inanmamış. Çok iyi oynarken rakibini de oynatmadı Beşiktaş. Rakibi kötü oynamaya sevketti. Pirlo'dan böyle bir açıklama bekliyorum. Bugün Beşiktaş 13 kişi oynar gibi. Sahanın en iyisi Salih Uçan. Salih oğlum nerdesin Buca'dan beri. Salih'in direkten dönen şutu için söylemeyeceğim. Salih oyun zekası olan bir oyuncu sorunu hocayla değil kendisiyle. Bu yaz nasıl hazırlandıysa fizik gücüyle iyi bir futbolcu olduğunu gösterdi."</p>

"Valerien İsmael maç önünde tempolu oynamak istediğini söylemişti. Maçtan önce beynine sokmuş futbolcuların sadece kendisi inanmamış. Çok iyi oynarken rakibini de oynatmadı Beşiktaş. Rakibi kötü oynamaya sevketti. Pirlo'dan böyle bir açıklama bekliyorum. Bugün Beşiktaş 13 kişi oynar gibi. Sahanın en iyisi Salih Uçan. Salih oğlum nerdesin Buca'dan beri. Salih'in direkten dönen şutu için söylemeyeceğim. Salih oyun zekası olan bir oyuncu sorunu hocayla değil kendisiyle. Bu yaz nasıl hazırlandıysa fizik gücüyle iyi bir futbolcu olduğunu gösterdi."

<p><strong>"KUNTZ SALİH'İ MİLLİ TAKIMA ALMAZSA AYIP OLUR"</strong></p> <p>"Stefan Kuntz Salih'i milli takıma almazsa ayıp olur. Beklerde önemli Rosier bir orta yaptı topun dibine tokat atıyor adeta yüksek santrafor var diye. Şampiyonluk için Beşiktaş kadrosu biraz zayıf olsa da fiziksel olarak ve arzulu oyunuyla kendisini gösterdi. Ev sahibinin çok iyi oynadığı bir ilk yarıydı. Valerien İsmael atlet oyuncuları seviyor. Nkoudou gösterdi kendisini ve 11'e aldı. Gedson ilk yarının en vasat oyuncusuydu."</p>

"KUNTZ SALİH'İ MİLLİ TAKIMA ALMAZSA AYIP OLUR"

"Stefan Kuntz Salih'i milli takıma almazsa ayıp olur. Beklerde önemli Rosier bir orta yaptı topun dibine tokat atıyor adeta yüksek santrafor var diye. Şampiyonluk için Beşiktaş kadrosu biraz zayıf olsa da fiziksel olarak ve arzulu oyunuyla kendisini gösterdi. Ev sahibinin çok iyi oynadığı bir ilk yarıydı. Valerien İsmael atlet oyuncuları seviyor. Nkoudou gösterdi kendisini ve 11'e aldı. Gedson ilk yarının en vasat oyuncusuydu."

<p><strong>"3-1'DEN 3-2'YE DE YAKALANABİLİRDİ"</strong></p> <p>"Weghorst'un çok gol atacağını düşünüyorum. Yeter ki kenardan siz top getirin. İlk üç haftada en iyi ilk yarıyı izledik. Salih'in ikinci yarı yerini değiştirdi. Merkeze çekti. Salih'te tempo düştü. Josef De Souza olsa yanında oynayacaktı. Salih'in pek çok değişimle oynama durumu oluyor. 3-1'den 3-2'ye de yakalanabilirdi. 90 artılarda İsmael değişiklikleri yaptı. Bence geçen haftayı düşündü. Yine öyle olursa diye etkilendi. Son saniyelerde iki degişiklik yaptı. Geçen hafta çok eleştirilmesinden dolayı. Nkoudou çıkmaması gereken maçta çıktı çıkacağı maçta çıkmadı."</p>

"3-1'DEN 3-2'YE DE YAKALANABİLİRDİ"

"Weghorst'un çok gol atacağını düşünüyorum. Yeter ki kenardan siz top getirin. İlk üç haftada en iyi ilk yarıyı izledik. Salih'in ikinci yarı yerini değiştirdi. Merkeze çekti. Salih'te tempo düştü. Josef De Souza olsa yanında oynayacaktı. Salih'in pek çok değişimle oynama durumu oluyor. 3-1'den 3-2'ye de yakalanabilirdi. 90 artılarda İsmael değişiklikleri yaptı. Bence geçen haftayı düşündü. Yine öyle olursa diye etkilendi. Son saniyelerde iki degişiklik yaptı. Geçen hafta çok eleştirilmesinden dolayı. Nkoudou çıkmaması gereken maçta çıktı çıkacağı maçta çıkmadı."

<p><strong>"GEDSON BÜYÜK TAKIM OYUNCUSU DEĞİL"</strong></p> <p>"Gedson büyük takım oyuncusu değil. Kalite ve yetenek olarak Salih Uçan Gedson'un önünde ama tempo olarakta Gedson Salih'in önünde. Weghourst kaliteli bir karakter. Yetenekli de artık kalmayan uzun boylu oyunculardan biri."</p>

"GEDSON BÜYÜK TAKIM OYUNCUSU DEĞİL"

"Gedson büyük takım oyuncusu değil. Kalite ve yetenek olarak Salih Uçan Gedson'un önünde ama tempo olarakta Gedson Salih'in önünde. Weghourst kaliteli bir karakter. Yetenekli de artık kalmayan uzun boylu oyunculardan biri."

<p><strong>"RAKİBİ BIRAK, BEŞİKTAŞ'A BAK"</strong></p> <p>"Bu sonuç rakibin kötü oyunundan dolayı değil. Rakibi kötü oynatan ve savunmasız hale sokan Beşiktaş'ın yüksek tempolu oyunu ve yüksek hızda hücum etmesiydi."</p>

"RAKİBİ BIRAK, BEŞİKTAŞ'A BAK"

"Bu sonuç rakibin kötü oyunundan dolayı değil. Rakibi kötü oynatan ve savunmasız hale sokan Beşiktaş'ın yüksek tempolu oyunu ve yüksek hızda hücum etmesiydi."

rıdvan dilmen beşiktaş Fatih Karagümrük

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