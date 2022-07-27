Roma'dan Paulo Dybala için tarihe geçen tanıtım töreni
Video Haberler
- Trafikte tartışma sonrası korku dolu anlar kamerada
- Taksiden silah ve uyuşturucu çıktı
- İlk sonuçlar belli oldu
- Özil'in ayrılırken aldığı para belli oldu!
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- Kayseri’de feci kaza
- Ankara'da 'IŞİD' operasyonu: 15 gözaltı
- Beykoz'da yangın paniği: 2 katlı evin çatısı alev aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- THY'den yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- AKP katılmayacak
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt
- 'Bölge daha da riskli' diyerek uyardı
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- AKP'nin Gençlik Şöleni'nden skandal çıktı
- EYT'de 'masadaki formül' belli oldu