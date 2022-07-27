Roma'dan Paulo Dybala için tarihe geçen tanıtım töreni

Roma'ya transfer olmaktan son derece mutlu olduğunu söyleyen Arjantinli yıldız, şampiyonluk için oynayacaklarını ancak bunun kolay olmadığını dile getirdi. Dybala ayrıca teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmanın da heyecan verici olduğunu ve sabırsızlıkla bunu beklediğini iletti.