Roma'dan Paulo Dybala için tarihe geçen tanıtım töreni

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:00
<p>İtalya Serie A ekibi Juventus ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Paulo Dybala, sürpriz bir şekilde Roma'ya imza attı. </p>

İtalya Serie A ekibi Juventus ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Paulo Dybala, sürpriz bir şekilde Roma'ya imza attı. 

<p>Dün öğle saatlerinde kulüp tesislerinde resmi imzayı atan Dybala, akşam muhteşem bir karşılamayla taraftara tanıtıldı.</p>

Dün öğle saatlerinde kulüp tesislerinde resmi imzayı atan Dybala, akşam muhteşem bir karşılamayla taraftara tanıtıldı.

<p><strong>PAULO DYBALA İÇİN ON BİNLERCE TARAFTAR</strong></p> <p>Kolezyum Meydanı'nı kapatan Roma, on binlerce taraftarın eşliğinde Dybala için unutulmaz bir tören hazırladı.</p>

PAULO DYBALA İÇİN ON BİNLERCE TARAFTAR

Kolezyum Meydanı'nı kapatan Roma, on binlerce taraftarın eşliğinde Dybala için unutulmaz bir tören hazırladı.

<p>Havai fişekler, ışık oyunları ve müzikler eşliğinde dev ekranlar kurulan meydana forma numarasına gönderme olarak saat 21.21'de Paulo Dybala da çıktı.</p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8cpe7v?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

Havai fişekler, ışık oyunları ve müzikler eşliğinde dev ekranlar kurulan meydana forma numarasına gönderme olarak saat 21.21'de Paulo Dybala da çıktı.

<p>Taraftarların muhteşem marş ve alkışları eşliğinde karşılanan Dybala, Roma taraftarına seslendi.</p>

Taraftarların muhteşem marş ve alkışları eşliğinde karşılanan Dybala, Roma taraftarına seslendi.

<p>Roma'ya transfer olmaktan son derece mutlu olduğunu söyleyen Arjantinli yıldız, şampiyonluk için oynayacaklarını ancak bunun kolay olmadığını dile getirdi. Dybala ayrıca teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmanın da heyecan verici olduğunu ve sabırsızlıkla bunu beklediğini iletti.</p>

Roma'ya transfer olmaktan son derece mutlu olduğunu söyleyen Arjantinli yıldız, şampiyonluk için oynayacaklarını ancak bunun kolay olmadığını dile getirdi. Dybala ayrıca teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmanın da heyecan verici olduğunu ve sabırsızlıkla bunu beklediğini iletti.

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