Samsunspor maçı öncesi... Fenerbahçe'de Saint Maximin ve İsmail Yüksek gelişmesi!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'ye Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek'ten iyi haber geldi.
Fenerbahçe'de Samsunspor maçının hazırlıkları sürüyor. Kritik müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek gelişmesi yaşandı.
MAXIMIN TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Fenerbahçe'de gribi atlatan Allan Saint-Maximin bugünkü idmanda takımla çalışmalara başladı.
İSMAİL YÜKSEK BİREYSEL ÇALIŞTI
İsmail Yüksek ise bugün de bireysel çalışma yaptı. Milli futbolcunun Samsunspor maçını kaçırıp Manchester United maçına yetişmesi yüksek ihtimal.
İRFAN CAN DA GERİ DÖNDÜ
Öte yandan bir süredir sakatlığı bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat da takıma döndü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 19:00'da Samsunspor deplasmanına çıkacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Banka kasasında kayboldu’ diyerek polise başvurdular!
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Kamu bankasına ödetmişler!
- Meksika sınırındaki Türk çocuklar
- Valiliğin paylaştığı fotoğraflara tepki!
- Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti!
- Kilis Valiliği'nden açıklama geldi!
- Peş peşe iki deprem!
- Hukuk yok, 'münafıklar ordusu' var!
- Kılıçdaroğlu’ndan ‘hodri meydan’ mesajı!