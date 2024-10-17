Samsunspor maçı öncesi... Fenerbahçe'de Saint Maximin ve İsmail Yüksek gelişmesi!

Samsunspor maçı öncesi... Fenerbahçe'de Saint Maximin ve İsmail Yüksek gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'ye Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek'ten iyi haber geldi.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2024 Perşembe, 14:57
Samsunspor maçı öncesi... Fenerbahçe'de Saint Maximin ve İsmail Yüksek gelişmesi!

Fenerbahçe'de Samsunspor maçının hazırlıkları sürüyor. Kritik müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek gelişmesi yaşandı.

Samsunspor maçı öncesi... Fenerbahçe'de Saint Maximin ve İsmail Yüksek gelişmesi!

MAXIMIN TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'de gribi atlatan Allan Saint-Maximin bugünkü idmanda takımla çalışmalara başladı.

Samsunspor maçı öncesi... Fenerbahçe'de Saint Maximin ve İsmail Yüksek gelişmesi!

İSMAİL YÜKSEK BİREYSEL ÇALIŞTI 

İsmail Yüksek ise bugün de bireysel çalışma yaptı. Milli futbolcunun Samsunspor maçını kaçırıp Manchester United maçına yetişmesi yüksek ihtimal.

Samsunspor maçı öncesi... Fenerbahçe'de Saint Maximin ve İsmail Yüksek gelişmesi!

İRFAN CAN DA GERİ DÖNDÜ

Öte yandan bir süredir sakatlığı bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat da takıma döndü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 19:00'da Samsunspor deplasmanına çıkacak.

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