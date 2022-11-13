Şansal Büyüka, Fenerbahçeli futbolcuları yerden yere vurdu
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu.
Spor yazarı Şansal Büyüka, Milliyet'te mücadeleyi değerlendirirken, Fenerbahçeli futbolcuları yerden yere vurdu.
İşte Büyüka'nın değerlendirmesi...
"Fenerbahçe orta sahasında İrfan Can, Zajc, Rossi olursa daha fazla pozisyon, daha fazla gol hayal ettirirler… Ama öyle olmadı… Soyunma odası hesapları sahada tutmadı… Orta sahanın bu gole yakın üçlüsü; bırakın hayal ettirmeyi tam bir hayal kırıklığı yarattılar… Fenerbahçe “sıfır“ pozisyon yarattı, penaltıdan kazandığı golde bir savunma adamının olağanüstü yaratıcılığından, Ferdi’den geldi… Orta alanda Rossi ile Zajc kötü değil, berbat oynadılar… İrfan Can biraz hareketliydi ama dişe - kemiğe dokunacak tek iş yapmadan maçtan çıktı…"
'ARAO EN KÖTÜ MAÇINI OYNADI'
"Bitmedi, orta alanın savunmaya dönük tek adamı Arao, belki de geldiğinden beri en kötü maçını oynadı… Top kesemedi, pas atamadı, büyük ihtimalle alıştığı partneri Crespo’yu aradı…Eee, Giresunspor’un istediği bir göz Allah verdi iki göz… Giresunspor ilk onbeş dakikadan sonra Fenerbahçe‘nin “yok“ hükmündeki orta sahası önünde sazı eline aldı, oyunu yönlendirmeye başladı… Nitekim bu dakikalarda Serginho ile mutlak bir pozisyon yakaladı, kaleci Altay elleriyle- ayaklarıyla genişleyerek mutlak bir golü önledi…
Fenerbahçe sanki intihar etmeye kararlıydı… Kötü oyunu yetmiyor gibi, erken bir dakikada bir kişi eksildi… Pedro ikinci sarı ile oyun dışı kalınca Fenerbahçe adına zulüm dakikaları başladı…Pedro o kadar ağır bir futbolcu ki, topa hamle yapmaya çalışırken mevsimler geçiyor ve o hamleyi topa değil, rakibine yapıyor… Bunun sonucu topla buluşması gereken ayağı, iki defa rakiplerinin yüzü ve vücudu ile buluştu ve çok haklı iki sarı kartla kırmızıdan oyun dışı kaldı… Pedro‘nun bir günahı yok. Adam bu kadar... Yanlış; Pedro’dan halen umudunu kesmeyen Jorge Jesus’da…"
'BİR SANTRFOR BU KADAR ÇOK TOP EZER Mİ?'
"Bir de; Fenerbahçe takımı son maçlarda ne kadar bireysel oynamaya başladı… Ne kadar çok çalım yapıyorlar... Bunun sonucu ne kadar top kaptırıyorlar… Hele Valencia 13 değil, isterse 23 gol atsın… Bir santrfor bu kadar çok çalım yapar mı, bu kadar çok top ezer mi... Atakları başlamadan bitirir mi? Fenerbahçe’nin “yanlışlar komedyasında“ son sahneye bu defa takımın iki stoperi Szalai ile Serdar Aziz çıktı… Hele Serdar Aziz… İlk Giresunspor golünde topu çok elverişli durumda olmasına rağmen yeterince uzaklaştıramadı ve golü atan Borja Sainz’e adeta asist yaptı…
Akıllanmadı, ikinci Giresun golünde topa mutlak hakimken kaleci Altay’a verebilecek, dışarıya atabilecek rahatlığa sahipken fantezi yapmaya kalktı ve eline yüzüne bulaştırınca Borja Sainz takımının ikinci golünü attı…
Tam maç bitti, milyonlarca insanın telefonuna AFAD’ın “deprem uyarısı“ geldi… Oysa Fenerbahçe bu deprem uyarısından hemen önce Giresun karşısında depreme yakalandı ve uzun tatile girerken, şampiyonluk yarışında çok ağır bir darbe alıp sallandı…Fenerbahçe‘nin Giresun karşısında yakalandığı deprem sadece takımı ağır biçimde sallamakla kalmadı, Fenerbahçe‘yi kovalayan ve umutları her hafta biraz daha kırpılan rakiplerini; yeniden taze bir umut ve iştahla yarışa bağladı..."
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