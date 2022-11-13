Şansal Büyüka, Fenerbahçeli futbolcuları yerden yere vurdu

'BİR SANTRFOR BU KADAR ÇOK TOP EZER Mİ?'

"Bir de; Fenerbahçe takımı son maçlarda ne kadar bireysel oynamaya başladı… Ne kadar çok çalım yapıyorlar... Bunun sonucu ne kadar top kaptırıyorlar… Hele Valencia 13 değil, isterse 23 gol atsın… Bir santrfor bu kadar çok çalım yapar mı, bu kadar çok top ezer mi... Atakları başlamadan bitirir mi? Fenerbahçe’nin “yanlışlar komedyasında“ son sahneye bu defa takımın iki stoperi Szalai ile Serdar Aziz çıktı… Hele Serdar Aziz… İlk Giresunspor golünde topu çok elverişli durumda olmasına rağmen yeterince uzaklaştıramadı ve golü atan Borja Sainz’e adeta asist yaptı…