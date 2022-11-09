Ofspor kalecisi Mizhat Burak Sarı: 'Haddimizi bilerek oynadık'
Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elenen Ofspor'da kaleci Mizhat Burak Sarı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mizhat, "Maça aslında iyi başladık. Haddimizi bilerek oynadık. Karşı takım Galatasaray, büyük takım" dedi.
Ofspor'un file bekçisi Mizhat Burak Sarı, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mizhat Burak Sarı yaptığı açıklamada, "Maça aslında iyi başladık. Haddimizi bilerek oynadık. Karşı takım Galatasaray, büyük takım" dedi.
Burak Sarı ayrıca, "Öne geçtik, koruyamadık skoru. Bizim için önemli olan lig. Kupayı iyi bir şekilde atlattık. Ligde kötü yerden çıkıp üstlere tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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