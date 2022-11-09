Trabzonspor'da Abdullah Avcı Ankaragücü'ne odaklandı
Süper Lig ekibi Trabzonspor sakat oyunculardan dert yanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Ankaragücü mücadelesinde oyuncuların hata yapmasını istemiyor.
Konyaspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı açılan bordo-mavililer, başkentte kötü bir sürprizle karşılaşmamak için işi sıkı tutacak.
Milliyet'in haberine göre, teknik direktör Abdullah Avcı, bugünden itibaren öğrencilerini motive etmeye çalışacak.
4 MAÇTA 6 PUAN GİTTİ
Ligdeki son 4 lig maçından üç beraberlik, bir galibiyet alarak 6 puan kaybeden Trabzonspor'da Bakasetas ile Trezeguet'nin cezalı olması, yeni bir kadro yapılanmasını zorunlu kılacak. Avcı'nın, Yunan oyuncunun yokluğunda forvet arkasında Yusuf Yazıcı'ya forma vermesi bekleniyor. Kanatta iyi işler yapan Mısırlı futbolcudan da yoksun kalacak olan Karadeniz ekibinin teknik patronu, bu bölgede Enis Barthi ilehücuma kalkacak.
VISCA GELİYOR
Ankaragücü ile 11 Kasım Cuma günü deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarına bugün başlayacak. Avrupa ve ligde arka arkaya gelen maçlar nedeniyle yoğun günler geçiren bordo-mavililerde, sakatlıktan kurtulan Edin Visca'nın da takıma katılması, Karadeniz ekibini mutlu etti. Visca'nın Dünya Kupası sonrasına hazırlandığı vurgulandı.
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