Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı yıldıza eleştiri: 'Bu tempoda futbol oynaması çok zor'

"ICARDI'NİN BU TEMPOYLA OYNAMASI ÇOK ZOR"

Icardi eleştirisini sürdüren Sergen Yalçın, "Bu tempoda olan bir oyuncunun futbol oynaması çok zor. Bu kriterleri gidin bir yabancı hocaya söyleyin, 'Bizim bir oyuncumuz var, bu maçtaki bireysel performansı bu' deyin, isim de söylemeyin. Bakalım ne diyecek?" sözlerini sarf etti.