Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı yıldıza eleştiri: 'Bu tempoda futbol oynaması çok zor'
Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'yi eleştirdi. Yalçın, "Bu tempoda olan bir oyuncunun futbol oynaması çok zor" dedi.
Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Kafa Sports'da gündemi değerlendirdi. Yalçın, Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken ifadeler kullandı.
ICARDI'NİN KOŞU MESAFESİ
Mauro Icardi'nin maçta katettiği mesafeyle ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Geçen maç Icardi'yi konuştuk kaç kilometre koşuyor diye. Ben buldum, öğrendim 7.5 kilometre. Yürüsen 6 km yürürsün" dedi.
Bireysel analizin futboldaki önemine değinen Yalçın, "Eleştiri amaçlı söylemiyorum bunu ama analiz şu anda futbolun çok önemli bir parçasıdır. Biz oyuncuların bireysel analizlerini çıkartırız, her maçtan sonra önümüze gelir. Kim maçta ne yapmış? Biz bunları görmek zorundayız" şeklinde konuştu.
"ICARDI'NİN BU TEMPOYLA OYNAMASI ÇOK ZOR"
Icardi eleştirisini sürdüren Sergen Yalçın, "Bu tempoda olan bir oyuncunun futbol oynaması çok zor. Bu kriterleri gidin bir yabancı hocaya söyleyin, 'Bizim bir oyuncumuz var, bu maçtaki bireysel performansı bu' deyin, isim de söylemeyin. Bakalım ne diyecek?" sözlerini sarf etti.
"STOPERLER BİLE 10 KİLOMETRENİN ÜSTÜNDE KOŞMAK ZORUNDA"
Büyük takımların stoperlerinin dahi en az 10 kilometre koşmak zorunda olduğunu dile getiren Yalçın, "Stoperlerin bile koşması gereken mesafe 10 kilometrenin üstünde. Sen büyük takımsan, ön alanda oynuyorsan stoperlerin 10 kilometrenin üstünde koşmak zorunda. Senin stoperin 8 falan koşuyorsa sende sıkıntı var demektir" dedi.
Kenar oyuncularının katetmesi gereken mesafeye de vurgu yapan teknik adam, "Kenar oyuncun 7 kilometre koşuyorsa odunla döversin. Bir kenar oyuncusunun minimum katetmesi gereken mesafe 11 kilometredir. 12-13 olur, bunun 10'u olmaz. Biz bunu N'Koudou'da yaşıyorduk. Çok az geliyordu geriye" ifadelerini kullandı.
CYLE LARIN'İN REKORU
Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Larin'in kırdığı bir rekor karşısında yaşadıkları şaşkınlığı hatırlatan Sergen Yalçın, "Herkesin eleştirdiği Cyle Larin bir maçta rekor kırdı sprintte. 30'un üzerinde sprint atmış bir maçta. İnanamadık biz. Böyle oyuncuların olmazsa gidersin Avrupa'da 3. sınıf, 4. sınıf takımlara elenirsin. Atletik performans olarak biz çok gerideyiz" diyerek sözlerini noktaladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Banka kasasında kayboldu’ diyerek polise başvurdular!
- Köfteci Yusuf skandalı o bakanı koltuğundan edebilir
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Gözlerindeki 'ışıltı' söndü: 7 şubesini kapattı
- Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu belli oldu
- Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti!
- Kilis Valiliği'nden açıklama geldi!
- Fenerbahçeli yıldızın kırmızı kartı gündem oldu!
- Hukuk yok, 'münafıklar ordusu' var!
- Kamu bankasına ödetmişler!