Sergen Yalçın'a sürpriz talip: Alman ekibine imza atabilir!

Yayınlanma: 27.09.2024 - 17:07

Güncelleme: 27.09.2024 - 17:07

Geçen sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'u çalıştıran ve sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Sergen Yalçın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

343 Digital Youtube isimli kanalda konuşan Ersin Düzen'in iddiasına göre, Bundesliga 2 ekibi Schalke 04, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor.

Alman ekibinin 51 yaşındaki teknik adam konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.

SCHALKE'NİN DURUMU

Schalke 04, 6 haftası geride kalan Bundesliga II'de 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan topladı. Schalke, 18 takımlı ligde 16. sırada yer alıyor.

KENAN KARAMAN'LA ÇALIŞTI

Schalke 04'te Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kenan Karaman da forma giyiyor. Karaman, Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ta birlikte çalışmıştı.