Sırbistan 10 kişi kaldı: İspanya 3 puanı üç golle aldı!
İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında kendi sahasında ağırladığı Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup 4. hafta maçında İspanya, Sırbistan ile karşılaştı. Nuevo Arcangel'de oynanan maçı İspanya 3-0 kazandı. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 5. ve 65. dakikalarda Alvaro Morata, 77. dakikada Baena kaydetti.
Sırbistan'da Pavlovic, 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İSPANYA PENALTI KAÇIRDI
İspanya'da kaptan Alvaro Morata, 54. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
Bu sonuçla İspanya puanını 10'a çıkardı. Sırbistan ise 4 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında İspanya, Danimarka'ya konuk olacak. Sırbistan ise İsviçre ike karşılaşacak.
Etiketler: #Alvaro Morata #İspanya #Sırbistan #uefa uluslar ligi
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