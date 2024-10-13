Sırbistan maçı öncesi İspanya'dan flaş Lamine Yamal kararı!

UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Sırbistan ile karşılaşacak İspanya'da genç futbolcu Lamine Yamal kadrodan çıkarıldı.

Sırbistan maçı öncesi İspanya'dan flaş Lamine Yamal kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2024 - 18:09

İspanya Futbol Federasyonu, Sırbistan maçı öncesi Lamine Yamal'ın kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Danimarka maçında sakatlık yaşayan 17 yaşındaki futbolcunun testlerinde herhangi bir sakatlık tespit edilmediği ve durumun aşırı yüklenmeden meydana geldiği belirtildi.

SAKATLANMA RİSKİ NEDENİYLE...

Yamal'ın, sakatlık riskinin önüne geçmek için kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

Uluslar Ligi'nde Danimarka'yı 1-0'la geçen İspanya, 15 Ekim'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #İspanya #Lamine Yamal #uefa uluslar ligi

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