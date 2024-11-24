Southampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Southampton, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor.
Russel Martin yönetimindeki Southampton, sahasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
SOUTHAMPTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
St. Mary's Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
SOUTHAMPTON - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Barrott'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'den naklen yayımlanacak.
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