Spor yazarları Eyüpspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi: 'Trabzonspor'da 'dejavu' yaşanıyor'

'BU KADRO HOCA YER, TARAFTARI KAHREDER'

Zeki Uzundurukan: "Bu kadro, hoca yer; yönetimi zor durumda bırakır; taraftarı da kahreder! Maalesef şu görüntüyle ligin en kötü futbolunu oynayan takım Trabzonspor! Abdullah Avcı'nın da bu kadar sıradan oyuncuların transfer edilmesinde rolü var maalesef! Bu görüntüdeki futbolcular topluluğuna Şenol Güneş gelse; Fatih Tekke gelse görüntü çok mu farkı olur? Bu hocaların ellerinde sihirli değnek yok! Ama bu iki hoca da Abdullah Avcı'dan daha iyi futbol oynatır!" (Fotomaç)