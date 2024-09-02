Spor yazarları Eyüpspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi: 'Trabzonspor'da 'dejavu' yaşanıyor'
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Süper Lig'in 4. haftasında 0-0 sona eren Eyüpspor - Trabzonspor maçını yorumladı.
'SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLERİ YÖNLENDİRİYOR'
İskender Günen: "Gelinen noktada Trabzonspor'da 'dejavu' yaşanmakta. Geçen sezon başı, teknik adam değişimi ve ardından Abdullah Avcı gelmişti. Şimdi Avcı ayrılmak zorunda kaldı. Böylesi durumda nasıl istikrarlı yapı ortaya çıkabilir. Sorgulanması gereken her başarısız sonuçtan sonra sosyal medyadan yapılan yorumlar yöneticileri yönlendiriliyorsa ve buna göre kararlar veriliyorsa, Godot'u bekler gibi başarıyı ve istikrarı daha çok beklersiniz!" (Sabah)
'BU KADRO HOCA YER, TARAFTARI KAHREDER'
Zeki Uzundurukan: "Bu kadro, hoca yer; yönetimi zor durumda bırakır; taraftarı da kahreder! Maalesef şu görüntüyle ligin en kötü futbolunu oynayan takım Trabzonspor! Abdullah Avcı'nın da bu kadar sıradan oyuncuların transfer edilmesinde rolü var maalesef! Bu görüntüdeki futbolcular topluluğuna Şenol Güneş gelse; Fatih Tekke gelse görüntü çok mu farkı olur? Bu hocaların ellerinde sihirli değnek yok! Ama bu iki hoca da Abdullah Avcı'dan daha iyi futbol oynatır!" (Fotomaç)
'TRABZONSPOR ARMASINI TAŞIYAN OYUNCULARA HİÇ YAKIŞMIYOR'
Aksal Yavuz: "Trabzonsporlu oyuncuların bu kadar kötü oynamaya hakları yok. En azından insan aldığının karşılığını, futbolun hakkını teslim eder. Trabzonspor yönetimi, Trabzonspor’un borcunu sürdürebilir hale getirmek, hatta bitirmek için aylardır gece gündüz harıl harıl çalışırken, oyuncuların ödemelerini aksatmadan zamanında yaparken, bordo-mavili takımın liglerin kötü oynayan takımların başında gelmesi, al gülüm ver anlayışıyla oynamaları Trabzonspor’un armasını taşıyan oyuncu grubuna hiç ama hiç yakışmıyor! Böyle olmuyor ama beyler!" (Milliyet)
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