Spor yazarları Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Hem 3 puan hem de Yusuf'
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Spor yazarları, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
"HEM 3 PUAN HEM DE YUSUF"
Hilmi Türkay: "Kupaya katılma kararını önceki gün akşam açıklayan Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynadığı maçın teknik yorumu doğru sonuç vermez. Kasımpaşa, kalecisi hariç 19 yaşaltı takımıyla sahaya çıktı. Genç oyuncuları kutlarım, ellerinden geldiğince mücadele ettiler, pozisyon da buldular. Ama aradaki güç farkı çok netti, farklı kazanan F.Bahçe oldu. Cenk Tosun sezon boyu yedek kulübesinde kalmaktan maç ritmini kaybetmiş, Szymanski yine durgundu, Osayi faydasızdı. Bir gol atan stoper Yusuf’u beğendim. Zaten Sarı-Lacivertlilerde bu maçın tek kazanımı Yusuf oldu. Umarım devamını getirir ve şans bulabilir." (Cumhuriyet)
"MAKSADINIZ NE!"
Ömer Üründül: "Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya genç takımıyla çıkan Kasımpaşa karşısında adeta bir idman maçı oynadı. Skoru ilk yarıda alıp, farklı kazandı. Genel gözlemim; Mourinho, kafasına 3-4-1-2 sistemini yazmış. Bu sistemde en önemli görev yerlerinden biri kenar oyuncuları. Osayi ile Kostic belirlediği ilk isimler. Forvet arkasında da Tadic ve İrfan Can arasında karar verecek. İrfan Can fizik olarak hazır değil. Maç eksiği de var ama bana göre yürüyerek oynayan Tadic'ten daha fazla katkı verir. Dün geceki maça göre Portekizli hocaya tavsiyem, Szymanski- Fred'deki formsuzluğu ve Amrabat'taki düşüşü de göz önüne aldığında bu sistemdeki kararını bir kez daha gözden geçirmesi. Kasımpaşa yönetimine sormak istiyorum; maksadınız nedir? Ligde iyi futbol oynayan bir Kasımpaşa var. Düşme tehlikesi yok. Avrupa kulvarında oynamadığı için yorgunluk yok. Genç takımla sahaya çıkmak bu karşılaşmaya gelen seyirciye saygısızlık değil mi!" (Sabah)
"KUPA MAÇI GÜNLÜĞÜ"
Engin Kehale: "Fenerbahçe bu sistemde ısrar edecek ve etmeli. Transferdeki önceliklere bakınca da bu sistemle uyumlu olduğunu görüyoruz. Anderson Talisca özelinde bile düşününce verimli olabilecek bir düzen gibi duruyor. Özellikle üçlünün iki kenarındaki stoperin topla oynama becerisi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun kafasındaki planın olmazsa olmazı. Ana planda gözükmüyor belki ancak Yusuf Akçiçek günün kazananı. Dün pozisyonunun gerektirdiğinden fazlasını yaptı, sahada en öne çıkan isimdi. Golüyle de bu performansı taçlandırmayı başardı. Bright Osayi-Samuel, 3’lü düzende şu ana kadar en çok sırıtan isim oldu. Nijeryalı belki çok iyi bir pasör değil ancak atletizmi ile çizgiyi daha iyi kullanıp rakibi tehdit eden bir yapıya bürünmesi lazım. Sözleşme sürecinden mi yoksa yeni dizilişe alışması için biraz daha zamana ihtiyacı olduğundan mı bilinmez ama sarı lacivertlilerin bir çözüm üretmesi şart. Taraftar-yönetim-oyuncu grubu bazında odaklanılması gereken tek nokta, sezon sonuna kadar bu oyunun ve takımın ne durumda olduğunu görene kadar destek olup, huzursuzluğa izin vermemek. Sezon ortası, eğer gelecek sezona hazırlanılmıyorsa hesap verme dönemi değil. En azından şampiyonluk şansı devam ederken." (Hürriyet)
"TADIMIZ KAÇTI"
Faik Çetiner: "Bir tarafta neyi, ne için protesto ettiğini bilmediğimiz maça U19 takımıyla çıkan Kasımpaşa var. Diğer tarafta maça çıkmaya 24 saat kala karar veren Fenerbahçe. Bu kafayı anlamak mümkün değil. Futbolseverler böyle yaklaşımları asla hak etmiyorlar. Avrupa’ya kolay yoldan gidilen bu kupa oyununa yan gözle bakmak gerçekten acı. Maç önü yaşananlar, haklı olarak tribündeki seyirciyi de kaçırmıştı. Oyunda ne heyecan vardı, ne çekişme... Kolay 90 dakikadaki vurdumduymaz oyunlarından dolayı Szymanski ve Osayi’ye kulübe yolu gözüküyor gibi. İlk yarısı 3 farkla biten oyunun ikinci yarısında Mourinho’nun Levent Mercan, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Amrabat hamleleri vardı. Bu hamlelere rağmen bu yarının pozisyonsuz ve golsüz geçişi akıl alır gibi değildi. Cengiz Ünder’in her geçen gün futboldan uzaklaşması ise acı bir gerçek. Sonuçta düşündürücü ve üzücü bir 90 dakika yaşadık ve gerçekten tadımız kaçtı. Tadımızı kaçıranlar mutlu ise sorun yok!" (Fanatik)
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