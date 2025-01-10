Spor yazarları Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Hem 3 puan hem de Yusuf'

"KUPA MAÇI GÜNLÜĞÜ"

Engin Kehale: "Fenerbahçe bu sistemde ısrar edecek ve etmeli. Transferdeki önceliklere bakınca da bu sistemle uyumlu olduğunu görüyoruz. Anderson Talisca özelinde bile düşününce verimli olabilecek bir düzen gibi duruyor. Özellikle üçlünün iki kenarındaki stoperin topla oynama becerisi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun kafasındaki planın olmazsa olmazı. Ana planda gözükmüyor belki ancak Yusuf Akçiçek günün kazananı. Dün pozisyonunun gerektirdiğinden fazlasını yaptı, sahada en öne çıkan isimdi. Golüyle de bu performansı taçlandırmayı başardı. Bright Osayi-Samuel, 3’lü düzende şu ana kadar en çok sırıtan isim oldu. Nijeryalı belki çok iyi bir pasör değil ancak atletizmi ile çizgiyi daha iyi kullanıp rakibi tehdit eden bir yapıya bürünmesi lazım. Sözleşme sürecinden mi yoksa yeni dizilişe alışması için biraz daha zamana ihtiyacı olduğundan mı bilinmez ama sarı lacivertlilerin bir çözüm üretmesi şart. Taraftar-yönetim-oyuncu grubu bazında odaklanılması gereken tek nokta, sezon sonuna kadar bu oyunun ve takımın ne durumda olduğunu görene kadar destek olup, huzursuzluğa izin vermemek. Sezon ortası, eğer gelecek sezona hazırlanılmıyorsa hesap verme dönemi değil. En azından şampiyonluk şansı devam ederken." (Hürriyet)