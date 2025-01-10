İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'de stopere yeni aday!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Bologna'da forma giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi gündemine aldığı iddia edildi.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'de stopere yeni aday!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 09:16

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper takviyesi için çarpıcı bir ismi gündemine aldı.

Corriere di Bologna'nın haberine göre; Fenerbahçe, Bologna'da forma giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Fenerbahçe'nin Lucumi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığından bahsedilse de Bologna'nın en azından sezon sonuna kadar oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği kaydedildi.

18 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bologna formasıyla çıktığı 14 maçta 1 asistlik performans gösterdi.


Etiketler: #fenerbahçe #bologna #Jhon Lucumi

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