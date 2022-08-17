Spor yazarları Kopenhag - Trabzonspor karşılaşmasını yorumladı: 'Kopenhag düşünsün'
Ömer Üründül: Vasat bir ekip olan Kopenhag karşısında Trabzonspor, sakin ve akıllı oynarsa Şampiyonlar Ligi'nde gruplara girmeyi başarır. Yeter ki Abdullah Avcı planlarını iyi yapsın. Dün gece Avcı, iki yeni transferi hiç arkadaşlarını tanımadıkları halde oyuna sürdü. Kaliteli oyuncu Bartra, deneyimiyle takımı belli ölçüde yönlendirmeyi başardı. Ama yine de iki yeni ismin oyuna alınması ve de kapasitesi sınırlı, rotasyonda kullanılan Kouassi'yi ilk 11'de oynatmak benim futbol mantığımla bağdaşmıyor. (SABAH)
Cemal Ersen: Trabzonspor ligde ikide iki yapınca, dünyamız değişti. Kopenhag maçı farklı olacaktı. Rakip “çantada keklik” demek hata idi. Burası farklı, o kulvar çok değişik. Oyuna hakim olalım derken orta alanda kaptırdığımız topla golü erken yedik. Devler arenasında kapışmaya talipsen, geriye düşünce reaksiyon göstermen gerek. Biz ne yaptık? İlk yarıyı tek pozisyon bulamadan tamamladık. Kaleyi bulan tek şutumuz olmadığı gibi, hücum anlamında da sıfır çektik. Neden? Orta alanda organizasyon anlamında hiç yoktuk. Sağa pas, sola pas... Pasa puan vermiyorlar. Kanatlar çalışmadı. Larsen ve Eren orta alanı sayılı defa geçti. Önlerindeki Koussasi ve Trezeguet, bırakın adam eksiltip pozisyona girmeyi, ilaç için orta dahi yapamadılar. Ya Cornelius, top mu aldı ki yüzünü kaleye dönüp rakip kaleyi yoklasın. İlk bölümde sınıfta kaldık. Açıkçası tek gol yemek bile şanstı. Fazlası olabilirdi. (MİLLİYET)
İskender Günen: Yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra rakip alanda Trabzonspor daha fazla göründü ve de Bakasetas'ın attığı uzaktan şutta golü bulan taraf oldu. 2-1'lik sonuç ikinci maç için Trabzonspor açısından önemli. Çünkü kendi sahasında taraftarıyla bütünleştiğinde burada alınan sonucu lehine çevirme şansı bir hayli fazla. Ama yukarıda belirttiğim gibi Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar ve Kopenhag hiç de yabana atılacak bir takım değil. (SABAH)
Zeki Uzundurukan: Abdullah Avcı, yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra'yı adeta daha bavullarını bile açmadan 58'de sahaya sürmek zorunda kaldı. Skoru değiştirmek için her türlü hamleyi yaptı Abdullah Avcı. ..Ve Bakasetas ile aradığımız golü bulduk. Biz 2-1'lik yenilginin üstesinden gelmeyi biliriz çarşamba günkü rövanşta. Bunun Trabzon'u da var Kopenhag! (FOTOMAÇ)
Yunus Emre Sel: Bardhi ve özellikle Bartra'nın girmesiyle oyun Trabzonspor'un oynaması gereken oyuna döndü. Özellikle Bartra, Edgar'ın boşluğunu fazlasıyla dolduran liderliğiyle daha verimli top kullanmaya başladı. Onun hızlı ve akıllı kullandığı toplar Trabzonspor'u daha dinamik hale getirdi, Djaniny de ona ön alanda eşlik edince akış değişti. Daha geride daha verimli oynayan Bakasetas oyunun geneline yaptığı katkının yanında attığı golle takımını rahatlatan oyuncu oldu. Trabzonspor genel olarak iyi bir görüntü vermediği ilk yarı sonrasında tempo yaptığında, kazandığı topları daha hızlı ve direk kullandığında Kopenhag karşısında neler yapabileceğini test etmiş oldu. (FOTOMAÇ)
Aksal Yavuz: Bordo-mavililer; Djaniny, Bartra ve Bardhi oyuna girdikten sonra dengeyi kurup rakibin üstüne gitmeye başladı. İkinci yarı bambaşka bir Trabzonspor izledik. Bakasetas’ın golü hayat verdi, geceye renk getirdi! Bir futbolcu oyunun kaderini değiştir mi, defansı toparlar mı? Adınız Bartra olunca değiştirirsiniz, dün gece değiştirdiği gibi. Dememiz o, elli dakika yüreğimizin ağzımıza geldiği doğrudur! Trabzonspor karşılaşmaya ikinci yarıdaki kadroyla başlamış olsaydı, bu maç böyle bitmezdi ama bu işin rövanşını da hesaba katarsak; Kopenhag düşünsün! (MİLLİYET)
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