Spor yazarları Kopenhag - Trabzonspor karşılaşmasını yorumladı: 'Kopenhag düşünsün'

Cemal Ersen: Trabzonspor ligde ikide iki yapınca, dünyamız değişti. Kopenhag maçı farklı olacaktı. Rakip “çantada keklik” demek hata idi. Burası farklı, o kulvar çok değişik. Oyuna hakim olalım derken orta alanda kaptırdığımız topla golü erken yedik. Devler arenasında kapışmaya talipsen, geriye düşünce reaksiyon göstermen gerek. Biz ne yaptık? İlk yarıyı tek pozisyon bulamadan tamamladık. Kaleyi bulan tek şutumuz olmadığı gibi, hücum anlamında da sıfır çektik. Neden? Orta alanda organizasyon anlamında hiç yoktuk. Sağa pas, sola pas... Pasa puan vermiyorlar. Kanatlar çalışmadı. Larsen ve Eren orta alanı sayılı defa geçti. Önlerindeki Koussasi ve Trezeguet, bırakın adam eksiltip pozisyona girmeyi, ilaç için orta dahi yapamadılar. Ya Cornelius, top mu aldı ki yüzünü kaleye dönüp rakip kaleyi yoklasın. İlk bölümde sınıfta kaldık. Açıkçası tek gol yemek bile şanstı. Fazlası olabilirdi. (MİLLİYET)