Spor yazarları Rangers - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mucizenin eşiğinden döndü'
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a seri penaltı atışları sonucu yenilerek turnuvaya veda etti. Spor yazarları, Rangers-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
"RANGERS'I YENDİ AMA IBROX'U YENEMEDİ"
Uğur Meleke: Rangers - Fenerbahçe eşleşmesi, iki ülkenin de futbolda ana gündem maddesi oldu son günlerde. Dün geceye kadar Türkiye’nin de, İskoçya’nın da Avrupa kupalarında birer temsilcileri vardı. Türkiye ilk 10’daki, İskoçya da ilk 15’teki yerini korumak istiyor; zira onlar da 15’in dışında kalırlarsa Avrupa’ya yalnızca 4 takım gönderebilecekler. Fenerbahçe'de dün Skriniar savunmada, Fred orta sahada ağırlıklarını koydular. İkinci 45’te ve uzatmalarda Szymanski, Tadic ve Nesyri ile yakalanan net fırsatlar vardı. Fenerbahçe normal sürede de, 120 dakikanın sonunda da turu hak eden taraftı. Oyunun hakkı penaltılar değildi esasında. Penaltılarda Ibrox’ta oluşan ekstra atmosfer tesir etti turun kaderine. Bir bakıma Fenerbahçe dün aslında Rangers’ı yendi ama Ibrox’u yenemedi. (Hürriyet)
"MUCİZENİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ"
Banu Yelkovan: Fenerbahçe, uzatmalara bile kalmadan çeyrek finale kalabilirdi. Maç başlamadan sakin, sabırlı ve kararlı oynamak gerektiğini biliyorduk. İbrox Stadı’na çıkarken yapılması gereken tek şey, ilk maçı unutmaktı. Ligde geçen haftayı bay geçerek dinlenen Fenerbahçe aynen öyle yaptı. Sahada alıştığımız Fenerbahçe ve çok iyi bir futbol vardı. Sabırla beklenen an, tam devre arasına giderken geldi. Kostic’in soldan ortasında, Szymanski şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdiğinde, artık bu maçı uzatmaya taşımak için ikinci yarıda gelecek tek bir gol yetiyordu ve doğrusu bu, çok olası görünüyordu. İkinci yarı başlarken Fenerbahçe’nin hedefi daha net, Rangers daha endişeli, sahadaki denge temsilcimizin lehine daha baskındı. İkinci yarının ilk 15 dakikası biterken topla oynama yüzdelerindeki 80.5’a 19.5’luk oran, sarı lacivertlilerin nasıl bir maç çıkardığının en büyük göstergesiydi. İkinci gol, tam sarı lacivertlerde ilk yorgunluk belirtileri başgöstermeye başlamışken yine Szymanski’den geldi. Dakikalar 73’ü gösteriyordu ve Rangers, maçın başından bu yana Fenerbahçe’ye değil, zamana karşı oynadığı futbolun artık bu maçı kurtarmaya yetmeyeceğini sonunda anladı. Gel gör ki karşılarında aşılmaz bir İrfan Can Eğribayat vardı, Rangers’ın yakaladığı nadir ama tehlikeli pozisyonların tamamı, genç kalecinin ellerinde son buldu. Fenerbahçe, , maçın özellikle son anlarında üst üste yakaladığı fırsatları gole tahvil edebilseydi, mucize gözüyle bakılan çeyrek final, uzatmalara bile kalmadan gelecekti. İki pozisyonda penaltı beklentimiz vardı ama Norveçli hakem aynı fikirde değildi. Telafisi olmayan gecede, turu geçen taraf, penaltı atışlarında daha soğukkanlı kalan ev sahibi oldu. (Hürriyet)
"MOURİNHO'NUN KADIKÖY'DEKİ HATALARI"
Bülent Timurlenk: Mourinho hatalarından ders çıkartabilecek kadar tecrübeli ve akılı bir teknik adam. Geçen hafta ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle o her zaman bahsettiği dengeyi bozmuş, Fenerbahçe boşalmış orta sahası ile Rangers'tan üç gol yemişti. Dün Dzeko ve Tadic'i yedek oturtup orta sahayı Fred ve Amrabat'la yapmak işte o dengeyi getirdi. İlk 30 dakika belki Fenerbahçe'nin hücum istatistiklerinde parlak bir görüntü çizmese de Ibrox tribünleri bütün maçı tırnaklarını yiyerek izlediler. Szymanski'nin nefis golü, ikinci golde Mert'in ısrarla hücum bindirmesi ve sahanın en iyisi Fred önderliğinde turu geçmeyi hak eden bir futbol... İskoçlar İstanbul'da maden bulmuşlardı. Dün Cerny'nin yetenekleriyle oyuna tutunmaya çalıştılar. İkinci topları Fred ve Amrabat toplayınca geçiş hücumu bulmakta da zorlandılar. Mourinho'nun takımı 90 dakika içinde fişi çekebilirdi. 19 hücumun golle sonuçlanan isabetli 2 şut dışında çerçeveye topu vuramamak ilk maçta olduğu gibi dün de sorundu. Uzatmalarda İrfan Can'ın nefis kurtarışının altını çizmek lazım… Tadic çok kaçırdığı bilindiği halde (geçen sene Olympiakos eşleşmesinde kaçırmıştı) ilk penaltıcı olmasa tur gelir miydi? Cevabı yok bu sorunun. Futbol garip oyun… Sonuçta canını dişine takarak oynayan Fred de kaçırdı. Mou penaltıcıları ve sıralamasını daha iyi belirleyebilirdi. Ama ondan daha önemlisi elbette ki Kadıköy'deki hataları… (Sabah)
"AH KADIKÖY!"
Serkan Akcan: Dünya futbolunda eliminasyon sistemi denince akla ilk gelen iki isimden biri Mourinho, diğeri de Ancelotti. Portekizli hoca Kadıköy’de ne kadar kötü bir iş çıkardıysa Glasgow’da o kadar harika kurguladı maçı. Ah keşke, o Kadıköy’deki maçın ikinci yarısında aldığı riskleri rövanşa bıraksaydı demeden geçemiyoruz. Mourinho’nun Fenerbahçe’ye imza attığı gün basın toplantısında sarfettiği övgü dolu sözler sezon içerisinde Szymanski üzerinde dönem dönem baskı yaratmış olsa da Glasgow deplasmanında sunduğu resital Portekizli hocayı haklı çıkarmaya yetti sanırım. Szymanski mükemmel bir maç çıkardı. Polonyalı futbolcu hücuma sol forvetten katılsa da Fred ile Amrabat’ın orta sahadaki güvenli oyunlarının yarattığı konforlu alanda hayli dinamikti. Tam devre biterken öyle güzel bir gol attı ki, maçın tüm momentumu Fenerbahçe’nin eline geçti bu golle. Devre arasına 1-0 önde gitmek, böylesine zor bir maçta psikolojik olarak ipleri ele geçirmek anlamına geliyordu. Keza ikinci yarının başlama düdüğüyle birlikte Mert Müldür’ün sağ stoperden çıkarak kurduğu hücumlar Rangers’ın dağıldığı setlerle sonuçlandı. Mert Müldür için de harika bir geceydi. Girdiği ikili mücadeleleri kazanarak topu hücuma sorunsuz taşıdı, pozisyonlar hazırladı. Szymanski’nin attığı ikinci golde ceza sahasına girip yaptığı asist en az golün kendisi kadar güzel ve anlamlıydı. Golün ardından Tadiç ve Dzeko’nun girişiyle Szymanski’nin sağ kenara geçtiği düzende Fenerbahçe’nin kurduğu baskı müthişti gerçekten. Mourinho’nun uzatmalar öncesi yaptığı bu hamleler turu uzatmaya bırakmadan getirebilecek kadar verimliydi. (Fanatik)
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