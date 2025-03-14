Fenerbahçe'den Avrupa Ligi vedasının ardından paylaşım!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği Rangers'a penaltılar sonucu elenerek turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli ekip maçın ardından paylaşım yaptı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltı atışları sonucunda 3-2'lik skorla mağlup oldu.
Sarı-Lacivertlilerin resmi hesabı, UEFA Avrupa Ligi'nde penaltılarla Rangers'a elenmesinin ardından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Sonuna kadar savaştık, olmadı. Her şey için teşekkürler çocuklar."
Etiketler: #fenerbahçe #Rangers #uefa avrupa ligi
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