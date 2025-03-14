Fenerbahçe'den Avrupa Ligi vedasının ardından paylaşım!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 02:15

Güncelleme: 14.03.2025 - 02:15

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltı atışları sonucunda 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Sarı-Lacivertlilerin resmi hesabı, UEFA Avrupa Ligi'nde penaltılarla Rangers'a elenmesinin ardından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sonuna kadar savaştık, olmadı. Her şey için teşekkürler çocuklar."