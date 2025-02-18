Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı: 'Osimhen olmasa ne yapacaktın?'
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda Rizespor'u 2-1 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
"PSİKOLOJİK BASKIYI FENERBAHÇE'YE YOLLADI"
Levent Tüzemen: "Galatasaray'ın yaptığı son transferlerden sonra Okan Buruk, her maça üçlü savunma ile başlamamalı. Bu üçlü anlayışı yüzünden G.Saray ilk yarıda Rizespor'a karşı etkisiz oynadı, tek isabetli şut atamadı. Pozisyon bile üretemedi. Keşke Okan Buruk oyuna, yaptığı değişikliklerden oluşan ilk 11 ile başlasaydı, dörtlü savunmayı kullansaydı. Bir atasözü şöyle der: Sıcağa kar dayanmaz! G.Saray'ın Rize kalesinde kurduğu baskı sonunda meyvesini verdi, gecenin en çalışkanı Osimhen galibiyet golü ile rakibe psikolojik baskı yolladı. Ve derbiye G.Saray'ın 6 puan farkla çıkmasını sağladı." (Sabah)
"ALLAH BÖYLE İSTEDİ"
Ahmet Çakar: "Dün geceki galibiyet tam anlamıyla G.Saray için Allah'ın bir lütfu. 90 dakika bu kadar kötü oynayacaksın, goller dışında hemen hemen hiç pozisyon bulamayacaksın ama böyle zorlu deplasmandan 3 puan alacaksın! Kesinlikle Allah böyle istedi.
Hakem Zorbay Küçük çok eleştirilen bir hakemdi. Ama bana göre dün gece 1-2 ufak hata dışında maçı hem çok iyi yönetti hem de çok iyi kontrol etti." (Sabah)
"GALATASARAY'IN ÜZERİNE GİTMEN LAZIM"
Erman Toroğlu: "Galatasaray fizik olarak iyi değil. Ama bu çöküş niye? Şimdi Rizespor diyorsun. Fizik olarak ayakta kalsalar bu Galatasaray'ı yenmemeleri işten değil. Galatasaray'ın Avrupa'daki maçlarını seyrediyoruz. Rakipleri fındık fıstık gibi oynuyorlar. Bizim takımlarda bu korku niye anlamak mümkün değil. Galatasaray'ın üzerine git, onu defans yapmaya zorla. O zaman onun hücum gücünü azaltırsın. Sen defans yaparsan hücum gücünü artırırsın. Yerli teknik adamlar Türkiye'de bir yere kadar teknik direktörlük yapıyorlar. Maalesef Türkiye'de yok. 2-1'den sonra Galatasaray'ın üzerine gidince ne olduğunu gördüler ama atı alan Üsküdar'ı geçti. Korkaksan kazanamazsın." (Sözcü)
"ZORBAY KÜÇÜK ÇOK GERGİNDİ"
Mustafa Çulcu: "Ülke hakemliği yıllardır Zorbay Küçük'e sahip çıktığı kadar hiçbir hakeme sahip çıkmadı. Sakatlık döneminde tedavisini üstlendi, iyileşmesini bekledi, sahiplendi. Sonra FIFA yaptı. Kendi hatalarından FIFA'dan düştü, bir yıl sonra tekrar FIFA yaptılar. Ama o bunun karşılığını vermek yerine ona ihtiyaç olduğu anlarda kolayı seçti, bazı takımların maçına kendi isteği ile çıkmadı. Buna onay verenleri de sorgulamak lazım. Nihayet 402 gün sonra ilk defa bir Galatasaray maçına çıkınca tedirgin ve gergindi.
Osimhen kafaya yükselirken Alikulov altta kaldı, faul yok, gol temiz. Olawoyin- Sara pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi. Hakem inanmadı, 'devam' dedi. Benim de görüşüm devam, VAR karışmaz. Derbi öncesi oyuncular maçta sakindi, majör hata olmadı, hakemin işi kolaylaştı." (Sabah)
"OSIMHEN OLMASA NE YAPACAKTIN?"
Nihat Kahveci: "Son 22 maçın 19'unda gol yiyen bir Galatasaray olur mu? Bugün de gol yedin. Bugün gol yedin ama önde ne ürettin? Hiçbir şey, Osimhen olmasa ne yapacaktın bugün?"
"FENERBAHÇELİLER MUHTEMEL KAYIP GÖRDÜ"
Rıdvan Dilmen: "Bütün Fenerbahçelilerin muhtemel kayıp olarak gördüğü bir maçtı. Dün kazanmış, Galatasaray'da düşüş var, maç da puan kaybı gibi gidiyordu. Öne geçti ama 7 dakika sonra 1-1'e yakalandı."
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı
- Birleşik Metal-İş'te silahlı saldırı!
- Ankara'da korkutan deprem!
- İki belediyeye daha hazırlık yapılıyor!
- 2 tahliye, 15 sanık hakkında iddianame!
- AKP seçim için 'uygun tarih' verdi
- Şube başkanı hayatını kaybetti
- Ünlü marka ifşa oldu! Bakanlık affetmedi
- Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a sert tepki!