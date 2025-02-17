Galatasaray Süper Lig'de rekor kırdı!

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Rizespor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de önemli bir başarıya ulaştı.

Galatasaray Süper Lig'de rekor kırdı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 23:31

Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, Süper Lig tarihinde görülmemiş bir rekora imza attı.

Bu sezonki 23 Süper Lig maçının 20'sini kazanan Galatasaray, lig tarihinde bir sezonun ilk 23 karşılaşmasından 20 galibiyet çıkaran ilk takım oldu.

24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisini 24 maça taşıdı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 23 müsabakada bileği bükülmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.


Etiketler: #galatasaray #çaykur rizespor #süper lig

İlgili Haberler

Przemyslaw Frankowski: 'Galatasaray'da oynadığım için çok mutluyum'

Przemyslaw Frankowski: 'Galatasaray'da oynadığım için çok mutluyum'
Ali Sowe'den Galatasaray maçı açıklaması: 'Kötü oynamadık ama sonuçtan memnun değilim'

Ali Sowe'den Galatasaray maçı açıklaması: 'Kötü oynamadık ama sonuçtan memnun değilim'
Galatasaray Osimhen ile güldü!: Rizespor 1-2 Galatasaray

Galatasaray Osimhen ile güldü!: Rizespor 1-2 Galatasaray
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler