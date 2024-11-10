Spor yazarları Rizespor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Şenol Güneş bin pişmandır'
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'a 3-1 kaybettiği maçı köşelerinde değerlendirdi.
"ŞENOL GÜNEŞ BİN PİŞMANDIR"
Cemal Ersen: "Lige şampiyonluk iddiası ile başlıyorsun, ancak küme düşme bölgesindeki takımlarla puan farkın sadece iki. Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi Trabzonspor’un bu sezon yaşadığı krizi başka hangi istatistik bu denli gerçekçi açıklayabilirdi ki? Bu maçta da yenilseniz, rakibin gerisinde kalacaksınız. Korku filmi senaryosu gibi değil mi? O filmi izledi Trabzonspor camiası. Düşünmek bile başkan ve teknik direktörünün tansiyonuna tavan yaptırmış, ilaçları yetersiz kalmıştır. Sözüm asla Şenol Güneş’e değil. O zaten bin pişmandır. Numaralar üzerinden lafı geveleyenleri dikkate almak yerine, daha hesaplı bütçelerle, isabetli transferler yapmak gerekirdi. Üzerine alınması gerekenler kusura bakmasın." (Milliyet)
"TARİHİNDE BÖYLESİ YOK
İskender Günen: "Ne yapılabilir ya da ne yapmalı? Trabzonspor'un içinden geçtiği süreç, tarihinde ne yazık ki yok! Bu da yapılan yanlışların özellikle kadro yapılanmasının kendi gerçekleri dışında olmasının en büyük sebebi olarak yorumlanmalı. Örnek, Savic, Nwakaeme ve Cham… Üç oyuncunun maliyetlerini herkes göz önünde bulundurmalı ya da Savic ve Nwakaeme'nin neden transfer edildiği ve geçen sezon oynadıkları liglerdeki performansları sorgulanmalı. Ç.Rizespor'un attığı ikinci ve üçüncü goller göz önüne getirildiğinde savunma oyuncularının yerleşme hataları öne çıkmakta. Gelinen noktada Ç.Rizespor karşısında alınan bu yenilgiden sonra çanlar Trabzonspor için çalmakta." (Sabah)
"KENDİNİ SORGULAMASI LAZIM"
Aksal Yavuz: "İlk yarının kısa bir özetini yapacak olursak; öne geçene kadar etkili oynayan Trabzonspor, gölü bulduktan sonra ne yaptığını ne oynadığını bilmeyen, aldığı her topu rakibine teslim eden, kısaca hata üstüne hata yapan bordo-mavili oyuncular. Şenol Güneş ikinci yarıya oyuncu değiştirerek başlamalıydı. Maça o kadro ile de başlanması hataydı. Hazır yeri gelmişken; eksikler, sakatlar tamam da, Şenol hocanın oyuncu tercihlerinde, değişikliklerinde, oyun anlayışında kendini sorgulaması; nerede hata yaptığını düşünmesi gerekir. Draguş’un yaptığı hataya, Trabzonspor’da yapmayı beceremediği asiste ne demeli? İşte o an Çaykur Rizespor’un fişi çekip işi bitirdiği dakika idi. Romen oyuncu 3’ncü golün asistini yapmamış olsaydı, kalan dakikalarda farklı şeyler olabilirdi, o da ayrı bir konu. Özetle, bordo-mavililer iyi ve de golle başladığı maçı kötü bitirdi. Çaykur Rizespor’un galibiyeti hak ettiğini söyleyerek bitirelim." (Milliyet)
"PENALTI, KIRMIZI ÇIKMALIYDI"
Mustafa Çulcu: "Zorbay Küçük sahada, Yaşar Kemal Uğurlu VAR'da hayırlı olsun. 18'de kaleci Uğurcan'ın kayarak gelip Akintola'ya ayakları ile yaptığı, hakemlere anlatılan gecikmiş müdahaleye girer sahada penaltı olmalıydı. Zorbay devam dedi. 43'te Olawoyin'in Okay'a kontrolsüz girişi net sarı kart olmalı ama vermedi. Faule sözlü itirazda bulunan Varesanovic sarı gördü. İlk yarı +2 verildi uzatma dakikaları oynanırken 45'43"te Rizespor gol attı. Golü atan Varesanovic aşırı gol sevinci ile tribünlere tırmandı sarısı vardı ikinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakem gereğini yapmadı. Gol 6 dakika VAR'da incelendi. Çok ince santimlerle ofsayt gerekçesi ile yarı otomatik veya manuel sistem (!) VAR'dan iptal edildi... 52'22"de maç tekrar başladı. Oyunda kalan oynanması gereken süre 1'17" olması ve ilk yarı 53'39"da bitmesi gerekirken, hakem oyunu gereksiz uzattı 54'17"de Rizespor un beraberlik golü geldi. Devre nihayet 55'13"te bitti. Sanırım tuz koktu... 46'da Rizespor penaltı bekledi; Mendy'nin ayağından seken top kapalı, doğal konumdaki eline geliyor devam kararı doğru. 59'da Rizespor'un Akintola ile attığı gol açık ofsayt, iptal doğru karar. Gösterilen sarı kartlar doğruydu." (Sabah)
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