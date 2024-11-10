Spor yazarları Rizespor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Şenol Güneş bin pişmandır'

"KENDİNİ SORGULAMASI LAZIM"

Aksal Yavuz: "İlk yarının kısa bir özetini yapacak olursak; öne geçene kadar etkili oynayan Trabzonspor, gölü bulduktan sonra ne yaptığını ne oynadığını bilmeyen, aldığı her topu rakibine teslim eden, kısaca hata üstüne hata yapan bordo-mavili oyuncular. Şenol Güneş ikinci yarıya oyuncu değiştirerek başlamalıydı. Maça o kadro ile de başlanması hataydı. Hazır yeri gelmişken; eksikler, sakatlar tamam da, Şenol hocanın oyuncu tercihlerinde, değişikliklerinde, oyun anlayışında kendini sorgulaması; nerede hata yaptığını düşünmesi gerekir. Draguş’un yaptığı hataya, Trabzonspor’da yapmayı beceremediği asiste ne demeli? İşte o an Çaykur Rizespor’un fişi çekip işi bitirdiği dakika idi. Romen oyuncu 3’ncü golün asistini yapmamış olsaydı, kalan dakikalarda farklı şeyler olabilirdi, o da ayrı bir konu. Özetle, bordo-mavililer iyi ve de golle başladığı maçı kötü bitirdi. Çaykur Rizespor’un galibiyeti hak ettiğini söyleyerek bitirelim." (Milliyet)