Trabzonspor'a Anthony Nwakaeme'den kötü haber!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 18:40

Güncelleme: 06.11.2024 - 18:40

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma tespt edildiğini duyurdu.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklama şu şekildE:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 11. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maç sonrasında sol kasığında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"