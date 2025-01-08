Adı Galatasaray ile anılıyordu: Trabzonspor'dan Eren Elmalı kararı!
Trabzonspor'da ismi Galatasaray ile anılan Eren Elmalı, Alanyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında kadroya alınmadı.
Trabzonspor'da ismi Galatasaray ile anılan Eren Elmalı ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Eren Elmalı, Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçının kadrosunda yer almadı.
GALATASARAY İLE ANLAŞTI
Galatasaray, Eren Elmalı için Trabzonspor ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı.
DURSUN ÖZBEK YÜRÜTÜYOR
Sarı kırmızılılarda transfer görüşmesini bizzat Dursun Özbek'in yürüttüğü belirtildi. Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşerek 3-4 milyon euro arasında ilk teklifini yaptı.
Galatasaray milli oyuncunun transferini 3,5 milyon Euro bonservis karşılığında tamamladı. Anlaşmada ayrıca yüzde 20 de sonraki satıştan pay yer alacak.
SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
İki başkan arasında geçen görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray'ın milli sol beki kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.
24 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 19 maçta 1 asistlik performans gösterdi.
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