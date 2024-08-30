Spor yazarları Trabzonspor - St Gallen maçını değerlendirdi: 'Ruhen orada değil gibiydiler'

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında karşılaştığı St. Gallen'e sahasında penaltılarda 5-4 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2024 Cuma, 09:54
Spor yazarları Trabzonspor - St Gallen maçını değerlendirdi: 'Ruhen orada değil gibiydiler'

Spor yazarları, Trabzonspor'un St. Gallen'e penaltılarda 5-4 yenilip UEFA Konferans Ligi'ne veda ettiği maçı değerlendirdi.

Spor yazarları Trabzonspor - St Gallen maçını değerlendirdi: 'Ruhen orada değil gibiydiler'

'SONUÇ KAÇINILMAZ OLDU'

İskender Günen: "2. golü bulmak büyük önem taşır ama maç uzatmalara gittikten sonra har türlü sonucu kabullenmek zorundasın. Sonuç büyük bir hayal kırıklığı, çünkü iki takım arasında büyük farklar var. Kaliteni sahaya yansıtamadığın zaman ve oyun penaltılara gittiğinde ne yazık ki sonuç kaçınılmaz oldu." (Sabah)

Spor yazarları Trabzonspor - St Gallen maçını değerlendirdi: 'Ruhen orada değil gibiydiler'

'YÜRÜMEYİ TERCİH EDEN BİR 11 VARDI'

Koray Durkal: "Deplasmandaki maçın aksine ilk 45 dakikada sahada vasat bir Trabzonspor vardı. Oyuncular bedenen sahada ama ruhen orada değil gibiydiler. Koşmak yerine yürümeyi tercih eden bir 11 vardı sahada. Maçtan önce Abdullah Avcı, “Büyük Trabzonspor taraftarının önündeyiz. Büyük bir avantaj bizim için” demişti. Ama o avantaj bile yetmedi. İlk maçtaki doğruların tam aksini izlediğimiz bir 45 dakika izledik kısacası. St. Gallen golü de tüm bu tezatların yaşandığı bölümde geldi. Yenilen golde rakip oyuncuyu adeta yürüyerek karşılayan bir savunma vardı. Üçüncü bölgede üretken olmak şartıyla bir şansı var demiştim ama Trabzonspor bu üretkenlikten çok uzaktı." (Hürriyet)

Spor yazarları Trabzonspor - St Gallen maçını değerlendirdi: 'Ruhen orada değil gibiydiler'

'İSVİÇRE'DEKİ MAÇIN İKİ KATI POZİYON BULDULAR'

Tunç Kayacı: "Trabzon’da öyle bir ilk yarı oynandı ki soyunma odasına 1-0 yenik gittiğimiz için mutlu olduk! St Gallen Avrupa’nın vasat kadrolarından birine sahip ama bizden daha iyiler. Nedeni bir oyun planları var, koordinasyon olarak hazırlar, birlikte oynama alışkanlıkları yani bir olur ezberleri var ve bunu sahada çok iyi uyguluyorlar. Dün gece ilk yarıda İsviçre’deki maçın bütününde buldukları pozisyonun iki katını buldular. Sadece attıkları gol bile bizim savunma zaafımızı anlatıyordu. Açıkçası oyunun en azından bir tarafını iyi oynasak iyimser olabilirim. Ne hücumda ne de savunmada olmayınca ister istemez karamsarlık ağır basıyor." (Fanatik)

trabzonspor St. Gallen UEFA Konferans Ligi

En Çok Okunan Haberler