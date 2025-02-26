Stade Briochin - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stade Briochin - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain, Fransa Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Stade Briochin ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:10'da başlayacak.

Haber Merkezi
26 Şubat 2025 Çarşamba, 13:06
Stade Briochin - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Stade Briochin - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Guillaume Allanou'nun ekibi Stade Briochin ile karşılaşacak.

Stade Briochin - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

STADE BRİOCHİN - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Roazhon Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23:10'da başlayacak.

Stade Briochin - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

STADE BRİOCHİN - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Thomas Léonard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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