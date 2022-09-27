Süper Lig kulüpleri, şehit polis için taziye mesajı yayımladı

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 11:47
<p>"Mersin’in Mezitli ilçesindeki Polisevi’ne gerçekleştirilen hain saldırıyı kınıyoruz; şehit olan polisimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."</p>

"Mersin’in Mezitli ilçesindeki Polisevi’ne gerçekleştirilen hain saldırıyı kınıyoruz; şehit olan polisimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

<p>"Mersin'in Mezitli ilçesindeki hain saldırıda şehit olan polisimiz Sedat Gezer’e Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."</p>

"Mersin'in Mezitli ilçesindeki hain saldırıda şehit olan polisimiz Sedat Gezer’e Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

<p>"Mersin’in Mezitli ilçesindeki Polisevine gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralanan polisimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."</p>

"Mersin’in Mezitli ilçesindeki Polisevine gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralanan polisimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

<p>"Mersin'in Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki polisevine yapılan hain saldırıyı lanetliyor, şehit polisimiz Sedat Gezer’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."</p>

"Mersin'in Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki polisevine yapılan hain saldırıyı lanetliyor, şehit polisimiz Sedat Gezer’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

<p>"Mersin’de polisevine düzenlenen hain saldırıda yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyor, emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."</p>

"Mersin’de polisevine düzenlenen hain saldırıda yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyor, emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

<p>"Mersin’in Mezitli ilçesindeki Polisevine gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polisimiz Sedat Gezer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralanan polisimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."</p>

"Mersin’in Mezitli ilçesindeki Polisevine gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polisimiz Sedat Gezer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralanan polisimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

<p>"Mersin’de terör örgütü PKK tarafından Polisevi’ne yapılan alçak saldırıda şehit düşen polisimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."</p>

"Mersin’de terör örgütü PKK tarafından Polisevi’ne yapılan alçak saldırıda şehit düşen polisimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

<p>"Mersin Mezitli’de polisevine yapılan hain saldırıyı lanetliyor, şehit polisimiz Sedat Gezer’e Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."</p>

"Mersin Mezitli’de polisevine yapılan hain saldırıyı lanetliyor, şehit polisimiz Sedat Gezer’e Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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