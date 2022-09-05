Süper Lig'de 9 haftanın maç programı belli oldu! İşte derbi tarihleri...
“Yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6. ve 7. haftalarda müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 8. haftasından itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlanmıştır. Dünya Kupası arasından sonra 15. haftadan itibaren oynanacak olan müsabakaların başlama saatleri tekrar değerlendirilecektir. Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımlarımızın müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
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