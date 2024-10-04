Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Osimhen'den şok düşüş!

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Osimhen'den şok düşüş!

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen en fazla değer kaybeden isim oldu.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2024 Cuma, 15:46
Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Osimhen'den şok düşüş!

Transfermarkt, Süper Lig'de futbolcuların değerlerini güncelledi. Yeni listeye göre Süper Lig'de en fazla değer kaybeden isim Victor Osimhen oldu.

İşte Süper Lig'de en fazla değer kaybeden 10 futbolcu ve güncel değerleri:

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Osimhen'den şok düşüş!

10- Alex Oxlade-Chamberlain - Beşiktaş | Değer kaybı: 1.2 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 3 milyon Euro

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Osimhen'den şok düşüş!

9- Serdar Saatçı - Trabzonspor | Değer kaybı: 1.5 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 3.5 milyon Euro

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Osimhen'den şok düşüş!

8- Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray | Değer kaybı: 1.5 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 7.5 milyon Euro

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Osimhen'den şok düşüş!

7- Hakim Ziyech - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 7 milyon Euro

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Osimhen'den şok düşüş!

6- David Datro Fofana - Göztepe | Değer kaybı: 2 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 10 milyon Euro

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Osimhen'den şok düşüş!

5- Mauro Icardi - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon Euro

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Osimhen'den şok düşüş!

4- Fred - Fenerbahçe | Değer kaybı: 2 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon Euro

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Osimhen'den şok düşüş!

3- Simon Banza - Trabzonspor | Değer kaybı: 2 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon Euro

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Osimhen'den şok düşüş!

2- Cengiz Ünder - Fenerbahçe | Değer kaybı: 4 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 10 milyon Euro

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Osimhen'den şok düşüş!

1- Victor Osimhen - Galatasaray | Değer kaybı: 25 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 75 milyon Euro

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