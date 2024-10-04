Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Osimhen'den şok düşüş!
Süper Lig'de futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen en fazla değer kaybeden isim oldu.
Transfermarkt, Süper Lig'de futbolcuların değerlerini güncelledi. Yeni listeye göre Süper Lig'de en fazla değer kaybeden isim Victor Osimhen oldu.
İşte Süper Lig'de en fazla değer kaybeden 10 futbolcu ve güncel değerleri:
10- Alex Oxlade-Chamberlain - Beşiktaş | Değer kaybı: 1.2 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 3 milyon Euro
9- Serdar Saatçı - Trabzonspor | Değer kaybı: 1.5 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 3.5 milyon Euro
8- Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray | Değer kaybı: 1.5 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 7.5 milyon Euro
7- Hakim Ziyech - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 7 milyon Euro
6- David Datro Fofana - Göztepe | Değer kaybı: 2 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 10 milyon Euro
5- Mauro Icardi - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon Euro
4- Fred - Fenerbahçe | Değer kaybı: 2 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon Euro
3- Simon Banza - Trabzonspor | Değer kaybı: 2 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon Euro
2- Cengiz Ünder - Fenerbahçe | Değer kaybı: 4 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 10 milyon Euro
1- Victor Osimhen - Galatasaray | Değer kaybı: 25 milyon Euro / Yeni piyasa değeri: 75 milyon Euro
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- 5 yıl önce ekilmişti! Hasadı başladı: Markette 350 TL
- Ünlü hamburger zincirinden 'sağlık' skandalı!
- 'Tepkiler sonrası' yeniden gözaltı!
- Apple ‘Sinan Ateş’ için ne diyecek?
- AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!
- 'En güçlü Erdoğancılar bile...'
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- MHP'yi işaret etti: 'Ucu Balgat'a çıktı!'
- İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları...