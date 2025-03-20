Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!
Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Yaşanan değişimlerin ardından Süper Lig'in en değerli 11'i de belli oldu.
Transfermarkt, Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Değişimin ardından Süper Lig'in en değerli 11'i de güncellendi.
İşte Süper Lig'in 230 milyon Euro değerindeki en pahalı 11'i:
Kaleci: Dominik Livakovic - Fenerbahçe (10 milyon Euro)
Sağ bek: Przemyslaw Frankowski - Galatasaray (8 milyon Euro)
Stoper: Milan Skriniar - Fenerbahçe (15 milyon Euro)
Stoper: Davinson Sanchez - Galatasaray (19 milyon Euro)
Sol bek: Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe (14 milyon Euro)
Orta saha: Sofyan Amrabat - Fenerbahçe (20 milyon Euro)
Orta saha: Gabriel Sara - Galatasaray (22 milyon Euro)
Orta saha: Sebastian Szymanski - Fenerbahçe (17 milyon Euro)
Sağ kanat: Barış Alper Yılmaz - Galatasaray (20 milyon Euro)
Sol kanat: Allan Saint-Maximin - Fenerbahçe (15 milyon Euro)
Forvet: Victor Osimhen - Galatasaray (70 milyon Euro)
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