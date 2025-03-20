Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!

Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!

Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Yaşanan değişimlerin ardından Süper Lig'in en değerli 11'i de belli oldu.

Haber Merkezi
20 Mart 2025 Perşembe, 16:54
Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!

Transfermarkt, Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Değişimin ardından Süper Lig'in en değerli 11'i de güncellendi.

İşte Süper Lig'in 230 milyon Euro değerindeki en pahalı 11'i:

Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!

Kaleci: Dominik Livakovic - Fenerbahçe (10 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!

Sağ bek: Przemyslaw Frankowski - Galatasaray (8 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!

Stoper: Milan Skriniar - Fenerbahçe (15 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!

Stoper: Davinson Sanchez - Galatasaray (19 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!

Sol bek: Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe (14 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!

Orta saha: Sofyan Amrabat - Fenerbahçe (20 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!

Orta saha: Gabriel Sara - Galatasaray (22 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!

Orta saha: Sebastian Szymanski - Fenerbahçe (17 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!

Sağ kanat: Barış Alper Yılmaz - Galatasaray (20 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!

Sol kanat: Allan Saint-Maximin - Fenerbahçe (15 milyon Euro)

Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!

Forvet: Victor Osimhen - Galatasaray (70 milyon Euro)

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