TFF yayımladı: Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 28. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını yayımladı.
Süper Lig'de geride kalan 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
İşte haftanın VAR kayıtları:
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