TFF yayımladı: Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 28. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını yayımladı.

TFF yayımladı: Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 20:11

Süper Lig'de geride kalan 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

İşte haftanın VAR kayıtları:



Etiketler: #var #VAR Kayıtları #TFF #süper lig

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