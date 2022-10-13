Süper Lig'in üç büyük kulübünde kaleci problemi!
Süper Lig'de 9. hafta geride kalırken kalecilerin performansı tartışılmaya devam ediliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giyen yerli kaleciler bu sezon ortaya koydukları performansla eleştirilerin odak noktası oldu. Takvim'in haberine göre, Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır geçen sezonun çok gerisine düştü.
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