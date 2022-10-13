Süper Lig'in üç büyük kulübünde kaleci problemi!

Geçen sezon 79 kurtarış yüzdesi olan ve şampiyonluğa doğrudan etki eden Uğurcan bu sezon ise yüzde 56 ile mücadele ediyor. Maç başına 3.4 kurtarış yapan yıldız futbolcu, bu sezon ise 2 kurtarış ortalaması ile oynuyor. Pas yüzesi ise yüzde 62'den 59'a geriledi.