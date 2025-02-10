Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında kendi sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Süper Lig'de 23. hafta heyecanı sürüyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, kendi sahasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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