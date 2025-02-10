Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında kendi sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
10 Şubat 2025 Pazartesi, 12:09
Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı sürüyor.

Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, kendi sahasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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