Trabzonspor şaşırtıyor
Ligde Antalyaspor ile Sivasspor’u, Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’u farklı yenen Trabzonspor, sonrasında Kayserispor ve İskenderunspor beraberlikleriyle hız kesti. Ara transferde takıma katılıp ayaklarının tozuyla forma giyen Sikan ve Zubkov sergiledikleri futbolla iyi sinyaller verse de sonuca etki edemediler. Sakatlıktan çıkan Savic’in dönmesi, Visca ve Nwakaeme’nin de katkılarıyla takım olma yolunda adım atan BordoMavililerde orta alanda bir oyun kurucu gereksinimi her gün daha da hissediliyor. Ozan Tufan, Mendy, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Cham ve Umut Güneş’in yanı sıra gidenler de dahil hiçbiri bir Sosa ya da Hamsik olamadı.
Trabzonspor sevdalılarının ara transferin bitimine sayılı günler kalmışken başkan Ertuğrul Doğan’dan daha izlenebilir Trabzonspor için orta alana bir oyun kurucu, bir de aklı kalede olan santrfor dilekleri var. Şenol Hoca, maç sonrası İskenderunspor tribünlerinden gelen seslere kulaklarını kapatabilseydi keşke. Olayın tam da yıl dönümünde. Onların acıları var. Hocam siz ne kadar da haklı olsanız onları ikna etmeniz olası değil. Trabzonspor yarın ligin iyi top oynayan takımlarından Eyüpspor’u ağırlayacak. Karadeniz Fırtınası’nın zor geçecek bu maçı kazanıp puan sıralamasındaki yerini koruması bekleniyorsa da yine de son sözü sahada futbolcular söyleyecek.
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