Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç transferini açıkladı

Trabzonspor, Gaziantep FK'den Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç transferini açıkladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.02.2025 - 15:16

Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gaziantep FK'ne sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15.000.000.-TL 2 (İki) taksit halinde ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla 2.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Trabzon doğumlu 27 yaşındaki sol bek Mustafa Eskihellaç, Gaziantep FK ile 72 maçta 4 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Eskihellaç kariyerinde Yeni Malatyaspor, 1461 Trabzon FK, Boluspor, Elazığspor ve Kasımpaşa formaları da giydi.


Etiketler: #Mustafa Eskihellaç #trabzonspor #transfer

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