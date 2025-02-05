Trabzonspor'da yol ayrımı: Yeni adresi belli oldu!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, 32 yaşındaki Hırvat oyuncu Borna Barisic'in İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulübü Leganes'e kiralandığını duyurdu.
La Liga ekiplerinden Leganes, Trabzonspor forması giyen Borna Barisic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Barisic'in maaşını Leganes'in ödeyeceği duyuruldu.
15 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ
Sezon başında Trabzonspor'a bedelsiz olarak katılan Barisic, 15 maçta forma giydi ve 1 asistle oynadı.
Leganes'in kadrosunda Süper Lig'den gelen tek isim Barisic değil. Geçmişte Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier de Leganes forması giyiyor.
Etiketler: #Borna Barisic #trabzonspor #transfer #leganes
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