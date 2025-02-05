Trabzonspor'da yol ayrımı: Yeni adresi belli oldu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, 32 yaşındaki Hırvat oyuncu Borna Barisic'in İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulübü Leganes'e kiralandığını duyurdu.

Trabzonspor'da yol ayrımı: Yeni adresi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:27

La Liga ekiplerinden Leganes, Trabzonspor forması giyen Borna Barisic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Barisic'in maaşını Leganes'in ödeyeceği duyuruldu.

15 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Sezon başında Trabzonspor'a bedelsiz olarak katılan Barisic, 15 maçta forma giydi ve 1 asistle oynadı. 

Leganes'in kadrosunda Süper Lig'den gelen tek isim Barisic değil. Geçmişte Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier de Leganes forması giyiyor.


Etiketler: #Borna Barisic #trabzonspor #transfer #leganes

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