Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2024 Cuma, 12:48
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Hakan Keleş'in ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1 kanalından şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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