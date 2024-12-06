Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Hakan Keleş'in ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1 kanalından şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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